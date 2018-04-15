Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Maltepe 6. Olağan Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan, "Şimdi birileri diyor ki, 'biz yatırımları durduracağız.' Niye'ymiş, yatırımlar üretmiyormuş. Buna şu yeter. Göreve geldiğimizde 36 milyar dolar ihracat vardı, şimdi 160 milyar dolar. Savunma sanayimizde kendimizi savunacak silahlara sahibiz. Bunlar kolay olmadı. Bunları üreten bir Türkiye var. Bunları nereye koyacaksın. Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bunlarla bu mücadeleyi kazandık. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 200'e yaklaştı. Bu mücadeleyi bunlarla yapıyoruz. Kararlılıklı harekatı yürüten Mehmet'imiz bu imkanlarla güç buldu. Üreten ekonomi yok diyenler gözünüze, dizinize dursun. Üreten ekonomi olmasa sen IMF'ye borcu ödeyebilir miydin? Çalışıyoruz ya, Bay Kemal çalış senin de olsun." dedi.

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"BUNLAR HAYATLARI BOYUNCA HEP DAĞITTILAR"

'Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtacakmış' diyen Erdoğan, "Bunlar hayatları boyunca hep böyle dağıttılar. Neyi, kendilerini dağıttılar. Bunlarda akşam yalan, sabah yalan." diye konuştu.

"KÜLLİYEYE BİR TEK BAY KEMAL GELMEZ"

'Ankara'ya geleceğiz' diyen vatandaşlara cevap veren Erdoğan, "Tabi ki gelin, orası milletin evi. Arkadaşlarım sizi bütün Külliye'de gezdirecekler. Oraya bir tek Bay Kemal gelmez. Gelmezse gelmez. Sizlere kapımız sonuna kadar açık. Orası sizin eviniz, cumhurun evi." şeklinde konuştu.

"PENSİLVANYA'DAKİ SEN DE GELECEKSİN"

'PKK için inlerine gireceğiz dedim hatıladınız mı?' diyen Erdoğan, "İnlerine girdik mi, girdik. SİHA'larla girdik, İHA'larla girdik, F-16'larla girdik. Kuyruklarını kıstırıp kaçtılar. Nereye kaçtılar Suriye'ye. Fırat Kalkanı'nda vurduk, Afrin'de vurduk. Gabar'da vurduk, Cudi'de vurduk, Tendürek'de vurduk. Bestler Deresi'nde vurduk. Vurmaya da devam edeceğiz. FETÖ de kaçtı. Kaçtılar, 6 tanesini Kosova'dan aldık, 3 tane Gabon'dan aldık. Şu ana kadar 80'ini yakaladık, getirdik. Pensilvanya'daki sen de geleceksin. İstediğin kadar sağa sola yalpala biz bu vatanın vatansever evlatlarıyız." dedi.

"BİZE BU TOPRAKTA ÖLMEK YARAŞIR"

'15 Temmuz gecesi birisi güya dostluK adına Rodos'a götüreyim sizi' dedi diyen Erdoğan, "Hayır, bize bu toprakta ölmek yaraşır dedim. Binin uçağa ben size nereye gideceğimizi uçakta söyleyeceğim dedim. Son ana kadar kimse bilmiyor. Pilota İstanbul'a dedim. İstanbul'da binler, onbinler bizi bekliyordu. Uçaklar, helikopterler üzerimizdeydi ne oldu? Biz Allah'tan başka galip yoktur dedik, işi bitirdik. Allah koruduktan sonra başka koruyucu yoktur. 251 şehidimiz oldu, gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz cennette. "şeklinde konuştu.

ERDOĞAN, MALTEPE KONGRESİ'NDE KONUŞUYOR

Maltepe'deki kongrede partililere seslenen Erdoğan, "Maltepe referandumda yüzde 37'lik oranla maalesef sınıfta kaldı. Maltepe'de en azından sonuç tam tersi olmalıydı. Hep ne dedik, aşk ile çalışan yorulmaz dedik. AK Parti olarak Maltepe'de geçmişte belediye başkanlığı kazanmış partiyiz. Bu sonuç bize yakışmadı. Gençlerin bu heyecanını görünce kararlılıklarını görüyorum. Şimdiden 2019'u görüyorum. " dedi.

"BİZ HİZMET GÖTÜRÜRKEN MEZHEPÇİLİK YAPMADIK"

'Maltepe'nin 1994'ten bu yana değişimini en yakından bilenlerdenim' diyen Erdoğan, "Maramay'a binmeyen var mı?, Nasıl güzel değil mi? Bay Kemal binmemiştir. Niye Avrasya Tüneli'ni niye yaptık. Dedemiz Fatih gemileri karadan yürüttü, biz de arabaları denizin altından geçiririz dedik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. O sırada bizim seçim faaliyeti gösteren arkadaşları ziyaret etti. Anamuhalefetin de çadırını ziyaret ettim. 'Ne yaptınız ki' dedi. 'Neden adını Yavuz Sultan Selim koydunuz, kendi adınızı verseydiniz' dedi. Bu soruyu soran mezhepçi yaklaşımla sordu. Ama biz hiçbir zaman mezhepçi olmadık. Yakışan neyse onun adımını attık. Biz hizmet götürürken alevi-sünni ayrımı yapmadık, tüm milletimize hizmet götürdük. Maltepe'nin şurasında şu var diyip su götürmemezlik ettik mi? Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. İzmir otoyolu çalışmaları sürerken, orada CHP'li belediye var yapmayalım dedik mi? Orada benim insanım yaşıyor. Bu himzetler milletimedir. Çanakkale'de CHP, Tekirdağ'da CHP belediyesi var. Oraya hizmet götürmeyelim dedik mi? Niye yapıyoruz; at denize halik bilmezse malik bilir." diye konuştu.

"KANAL İSTANBUL'U İSTESENİZ DE İSTEMESENİZ DE YAPACAĞIZ"

Kanal İstanbul'un ihalesi yakında yapılacak diyen Erdoğan, "Bazıları bu projeyle ilgili konuşuyordu. Boğaz'daki kaza her şeyi gözler önüne koydu. Bu projeyi isteseler de istemeseler de yapacağız." dedi.

Kardeşlerim CHP demek susuzluk demektir diyen Erdoğan, "CHP demek çöp dağları demektir, CHP demek hava kirliliği demektir. Geldik 1 milyon 250 bin aileye doğalgazı bağladık ve hava kirliliğini çözdük. Melen Çayı ve pek çok projeyle su sorununu çözdük. Boğazın altını sadece tünel değil, su borusu sistemleriyle de geçtik. Maltepe'de Maltepe Üniversitesi var, ama Maltepe'ye benim de mezun olduğum Marmara Üniversitesi, Maltepe'ye gelecek. Yer tahsisi yapıldı." diye konuştu.

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