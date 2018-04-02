Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuşuyor.
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Erdoğan'ın açıklamaları:
Spor salonlarımız yaklaşık 805 milyon liralık bir eğitim öğretim yatırımını ifade ediyor. Eğitim öğretim bütçede 1. sıraya çıktı. Biz geldiğimizde 1. sırada milli savunma vardı. Nereden nereye geldiğimizi anlatması bakımından bu çok önemli. Sınıfları akıllı tahtalarla donatarak eğitim öğretim alt yapısını tamamen modernleştirdik. 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık.
4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdık. Bunlar en önemli engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Müfredatı, ders kitaplarını modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. Orada da yapılacak işler hala var.
"DEMEK Kİ BAZI YERLERDE BİR TIKANIKLIK, EKSİKLİK VAR"
Artık açıkta kalma diye bir durum söz konusu değil. Türkiye'nin insan gücü niteliği yükseldikçe tüm alanlarda iddiası da artıyor. Yüzde 7.4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, daha etkin bir güç haline geliyorsak bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük bir payı vardır. Buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Devlet diğer hizmetlerden, yatırımlardan kısarak eğitim ve öğretime bunca kaynak aktarırken ortaya çıkan netice bununla mütenasip görünmüyor. Demek ki bazı yerlerde bir tıkanıklık, eksiklik var.
"BİZ TEOG'LA OKUMADIK YA"
Tamamen sınav kazanmaya yönelik bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. TEOG meselesi de bundan dolayı. Biz TEOG'la okumadık ya. Bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım. Artık rekabetin alanı hikmetle yoğrulmuş bilginin bizatihi kendisi haline gelir.
Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok iyi örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Bunların hiçbirinin de bizim dünyamızla, inancımızla, töremizle ilgimiz yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı duymayan bir ferdin ne ailesine ne devletine, ne milletine faydası olur.
Geçtiğimiz günlerde milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok diye mesajla cevap vermiş. Bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile bunlar kötü değil mi dede diyor. Bunlara cevabı yarın Mersin'de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreni ile vereceğiz. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor.
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