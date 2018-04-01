Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler eşlik etti. Ünlü isimler, Hatay Havalimanı’na geldikten sonra bir lokantada yemek yedi. Kentte Arkeoloji Müzesi’ni ve tarihi mekanları gezen ünlülerin akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerler ile bir araya gelip yemek yiyeceği öğrenildi.

TATLISES VE ASKERLERDEN MÜNBİÇLİ 'YAYLALAR' TÜRKÜSÜ

Oğulpınar Pınar Sınır Karakolu'nda askerlerle yemek yiyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra Mehmetçikle birlikte türkü söyledi. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses askerlikle özdeşleşen `Yaylalar´ türküsünü Afrin ve Münbiç´i de katarak söyledi. Tatlıses, Yaylalar türküsünü şöyle seslendirdi :

"Baktı Urfa hoş değil, Afrin´i dolaşta gel.

Baktı Afrin hoş değil, Münbiç´i dolaşta gel,

Yaylalar yaylalar..."

Türküye karakoldaki askerler de eşlik ederken, İbrahim Tatlıses´in yanındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bu sözlere tebessüm ile karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İl Kongresi'ne katılmak üzere Hatay'a geldiği günde askerlere destek için farklı noktalarda ziyaretlerde bulunan sanatçı ve sporcular, bölge halkına da moral verdi.

BEŞİKTAŞLILAR'DAN JANDARMAYA ZİYARET

Öte yandan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün (BJK) sosyal paylaşım hesabı üzerinden Başkan Fikret Orman ile futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Gökhan Gönül'ün Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini duyuruldu. Hatay´daki Amanos Dağları´nda terörle mücadele eden Ufuklar Jandarma Komando Taburu'na bağlı askerlerin giydiği üniforma, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin tarafından Başkan Orman´a hediye edildi. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Ertekin, Başkan Orman ile futbolculara asker üniforması hediye etti. Beşiktaş Kulübü tarafından bölgedeki askerlere dağıtılmak üzere 1000 forma gönderildiği duyuruldu.

ALİŞAN

Askerleri ziyaret edip moral vermek istediklerini belirten Alişan, "Onlar için ne yapsak az, bizim için, devlet için, bayrağı için savaşan askerlere ne yapsak az. Bir nebze de olsa moral verebilirsek ne mutlu bize." dedi.

AHMET ŞAFAK

Şarkıcı Ahmet Şafak da askerlerin yaptıkları kahramanlığa teşekkür etmek için Hatay'da olduklarını söyledi.

Askerlerin her zaman yanında olduklarına dikkati çeken Şafak, "Yavrularımızın, Mehmetlerimizin yanında olacağız. Orada Türk milletinin bölünmez bütünlüğü, devletin bekası konusundaki kararlılığımızı kardeşlerimizle birlikte paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

NECATİ ŞAŞMAZ

Oyuncu Necati Şaşmaz da "Askere moral vermek için geldik diyoruz ama onların morale ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Nice böyle muhteşem zaferlere." dedi.

TAHA AKYOL

Milli Güreşçi Taha Akyol da harekata katılan asker ve polislere desteklerini göstermek istediklerini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye'ye, dünyaya, birlik mesajı vermek adına çok önemli bir gün. Dualarımız onlarla." diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER