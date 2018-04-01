Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için aralarında sanatçı ve sporcuların da bulunduğu ünlü isimler sınır hattına gidiyor .

İHA'nın haberine göre, aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler de eşlik ediyor.

Ünlü isimler, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek verecek.

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