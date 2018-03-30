Erdoğan'dan MİT'in Kosova'daki FETÖ operasyonu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

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Erdoğan'ın açıklamaları:

Son il başkanları toplantımızdan bu yana Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Bolu, Sakarya, Diyarbakır, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon illerimize giderek kongrelerimize katıldık, vatandaşlarımızla buluşma fırsatı yakaladık. Şu ana kadar 43 il kongremize bizzat katıldım. Cumartesi günü İstanbul'daki bazı ilçelerimizin kongrelerine pazar günü de Adana ve Hatay il kongrelerine katılacağım.

Kongrelerimizin vesilesiyle ziyaret ettiğimiz şehirlerde vatandaşlarımızın bize gösterdiği hüsnü kabul gerçekten memnuniyet vericidir. Buradaki anahtar kelime çok çalışmaktır. Partimiz ve ülkemiz için çok çalışmayı kastediyorum. Her zaman söylediğim gibi biz AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk. Milletimize hizmet etmek için kurduk. AK Parti'ye ne bu kifayetsiz muhalefet ne FETÖ ne PKK gibi terör örgütleri zarar verebilir ne de dış güçler zarar verebilir.

KOSOVA'DAKİ MİT OPERASYONU

MİT, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini aldılar getirdiler ve emniyete teslim ettiler.

"METAL YORGUNLUĞUNDAN KURTULDUK DİRİLİŞ HAMLESİ BAŞLADI"

Biz dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Hatasını anlayıp yeniden davaya sarılanlara ve onlarla birlikte yolumuza devam ettik hala da ediyoruz. Hatada ısrar edenlerle yolumuzu ayırmak mecburiyetinde kaldık. Metal yorgunluğu ifadem vardı. Kastettiğim hususlardan biri buydu. Kısa sürede gerçekleştirdiğimiz değişim ile bu tehditten kurtulduk şimdi yeniden diriliş hamlesi başlamış oldu. Birilerinin sadece kendi küçük dünyaları için etrafı kırıp dökmesine tahammül edemeyiz. Biz bir defa dostlarımızı artırmaya, düşmanlarımızı azaltmaya gayret etmeliyiz. Bunun için genel merkezimizle, il teşkilatımızla, hükümetimizle 2023 hedeflerine odaklanmış durumdayız.

"BÜYÜME ORANI MİLLETİMİZE MORAL VERDİ"

Dün 2017 yılının 4. çeyrek sonuçlarının da açıklanmasıyla yılın tamamına ilişkin büyüme rakamızı belli oldu. Türkiye 2017'de 7.4 oranında büyüme kaydetti. Ülkemizin aleyhinde estirilen onca havalar oldu. Kredi derecelendirme kuruluşlarının nasıl yayınlar yaptığını, Türkiye'ye küresel sermayenin girmemesi için ne gibi gayretler içine girdiğini biliyorsunuz. Bazı arkadaşların ülkemizdeki ekonomik durumun sıkıntılı olduğuna dair açıklamalar yapacak kadar yanlışın içinde düştüklerini görmek bizi üzmüştür. Bir insan kendi ayağına kurşun sıkar mı? Ülkenin Bu pskilolojik üstünlüğünü, uluslararası camiaya vermeye gereken arkadaşlar bu hatayı yaparsa bunun affedilir yanı olamaz. Felaket tellalları davul zurna yetişiyor onlar yetmiyor mu? Büyüme oranı milletimize moral verdi.

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