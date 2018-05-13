Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından ' Anneler Günü'ne özel video paylaşıldı.

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Video, "İlk duacımız, ilk hâmimiz, merhameti ve şefkati en çok kendilerinden gördüğümüz, sığınağımız, korunağımız olan annelerimizin, Anneler Günü´nü kutluyorum. Vakit minnet vakti, #VakitAnnelerinvAKti" mesajı ile paylaşıldı.