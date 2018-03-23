Erdoğan'dan Trump ve Putin ile görüşmesi hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bağcılar İlçe Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Trump ve Putin ile son iki gün içinde gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin Afrin Harekatı'yla ilgili olarak, "Dedik ki, biz buralardan artık geri adım atamayız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Hamdolsun, bu darbeciler hedeflerine ulaşamadı ve hepsi ya Türkiye'yi terk ettiler veya şu anda cezaevlerinde sürelerini dolduracaklar. Hukuk devam ediyor. 3193 gazimiz var Allah'tan onlara şifa diliyorum.
"BURALARDAN ARTIK GERİ ADIM ATAMAYIZ"
Burada da 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında. Buraya da artık geri dönüş başladı. Burada da kardeşlerimiz yerlerine yerleşecekler. Dün akşam ABD Başkanı Trump ile de bu işleri konuştuk. 2 gün önce sayın Putin ile de bu işleri konuştuk. Dedik ki biz buralardan artık geri adım atamayız. Bu millet tarihte mazlumların yanında olmanın adımını atmıştır dedik. Onun için aziz kardeşlerim, bu hassasiyet içinde adeta Hatay'a, sınıra kervanlar halinde gidiyorlar oradaki Mehmetçiklerimizle birlikte buluşmaya. Hamdolsun şu anda Afrin Harekatı da güçlü bir şekilde devam ediyor. Noktayı koyduk ama Afrin'le bitmeyecek. İdlib var, Menbiç var. Buralarda da hak orada tecelli edene kadar yola devam.
Mart, arkasından kasımda da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi var. Buna hazır mıyız? Yeni bir dönem başlayacak. Şu Bağcılar, şöyle 90'lı yılların başında bu Bağcılar nasıl bir Bağcılar'dı. Biz burada seçim kampanyasına geldiğimiz zaman çizmelerle dolaşıyorduk. Bugün farklı bir Bağcılar var. Biz imar, inşa, ihya, buna geldik.
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