MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda “Ne ara bu kadar sapık türedi!” diyerek tepki gösterdiği; bazı ilahiyatçıların yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tepkisini çekti.
Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’ın “6 yaşında çocukla evlenme, asansörde halvet, yorgan ve battaniyenin cinsel dürtüleri harekete geçirebileceği” gibi değerlendirmeleri, tartışma konusu olmuştu. Pazartesi günü toplanan AK Parti MYK’da da bu konu gündeme gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’a talimat verdi.
SP İLE İTTİFAK:
Saadet Partisi’nin AK Parti ile ittifak yapma yönünde bir çabası yok. Sayısal olanla siyasal olanı birbirinden ayırmak gerekir. SP’nin sayısal gücü yüksek olmayabilir ama temsil ettiği siyasetin bir anlamı var. Milli bir siyaset anlayışından söz ediyorsanız HDP’nin, CHP’nin, İYİ Parti’nin olduğu yere SP’yi koyduğunuz zaman temel meşruiyet kriterlerinde gedik açılıyor. Türkiye’de siyaset kaçınılmaz olarak iki ana damara dönüşecek. Bu sistem, konsolidasyonu gerektiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dediği gibi: “Gelirlerse mutlu oluruz, gelmezlerse ‘Güle güle’ deriz.”
İTTİFAK PROTOKOLÜ:
Cumhur İttifakı, MHP’nin eriyip yok olması anlamına gelmiyor, tam tersine bir ittifak içinde varlığını sürdürmesi anlamına geliyor. AK Parti-MHP ittifak protokolü imzalanacak. Bazı partiler pusulada aynı kolonda yer alacak, diğerleri yer almayacak. Bütün bunlar görüşmeler sonucu belirlenecek.
MHP’YE YARADI:
Anketlere göre; MHP ittifakla ve yeni söylemle birlikte hızla toparlandı. Kongrelerini yapmış olması, partiyi daha esnek ve güçlü hale getirdi. MHP, ekim-kasımaralık periyodunda ciddi türbülansa girmişti. Ocak ayı itibarıyla yüzde 9-10 aralığına girdi. İYİ Parti travmasını atlattı. İYİ Parti’de ise düşüş var.
AFRİN DESTEĞİ:
Kamuoyu araştırmalarına göre; Afrin’le ilgili Kürt seçmende herhangi bir rahatsızlık yok, tam aksine operasyona destek var. Terör örgütü, Cizre-Nusaybin’de yaptığının aynını Afrin’de yapıyor. Bölge insanı net olarak örgütün amacını gördüğü için tehdidin kaldırılması, sınır güvenliğinin sağlanması açısından Afrin hattında yapılanın, Kobani hattına kadar uzanmasını istiyor.
MİLLİYETÇİ DİL:
Yapılan bir güvenlik ve beka kaygısı üzerinden, bir dil ve söylem oluşturmak. Demokrasiyi korumak için terörle mücadele, sınır güvenliği ve iç huzuru sağlamak için bir siyasal söylem. AK Partililer’in yüzde 95’i, MHP’nin yüzde 86’sı ittifaka olumlu bakıyor. 50 artı 1 dediğiniz anda kaçınılmaz şekilde bu dil değişti.
SEÇMEN SADAKATİ
Seçmen sadakati en yüksek parti, yüzde 98’le AK Parti çıkıyor. Bu seçmenin, ittifakla birlikte, “Oyumu MHP’ye basayım” demesi mümkün değil. afrin operasyonu, İYİ Parti’yi susturdu. İYİ Parti, HDP’nin verdiği tepkiyi veremez.
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