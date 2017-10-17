Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gülşah'a ev hediye etti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşayan bedensel engelli 22 yaşındaki Gülşah Yağmur Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kara kalem resmini çizmiş, ardından Twitter’daki hesabından paylaşmıştı. Yazıcı, resmini “Engellinin elinden bu kadar gelir. Cumhurbaşkanım resmimi görür inşallah. Sizi çok seviyorum” notuyla paylaşmıştı. Yazıcı’nın çizimini gören Erdoğan da sosyal medya hesabından yanıt vermiş ve engelli Gülşah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamıştı.

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini ziyarete gelen Gülşah ile sohbet ederek şakalaşmıştı. Gülşah ve ailesinin maddi sıkıntılarını öğrenen Erdoğan’ın, Yazıcı Ailesi’ne Derince’de bir ev hediye ettiği ifade edildi.

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Gülşah