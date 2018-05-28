Erdoğan ''Parti kurmak için Pensilvanya'dan izin almaya gidecek kadar düşük bir siyasetçi değilim. Muharrem İnce bunu ispat etmezse namerttir'' dedi.
''Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler altında da ezilip büzülmez'' diyen Erdoğan, Muharrem ince'nin konuşmalarının ekrana getirilmesini istedi.
Erdoğan CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce'nin iddiaları için ''Ben madem gittim kimle gittim bunu ıspat etmesi lazım çıkıp bunu açıklayacak açıklamazsa namerttir ve ya çekilip gitsin.'' dedi.
Erdoğan ''Ben Gülen ile hayatımda yüz yüze 2 ya da 3 defa görüştüm. Neden Pensilvaya'dan izin alacağım ki, bunu Muharrem İnce ispat etmezse namerttir'' şeklinde konuştu.
Erdoğan İnce'nin, iddiaları ile Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Erdoğan ''Bu kişi genel başkanını şu hali ile ne yapıyor, yerin dibine sokuyor mu sokuyor. Şimdi cumhurbaşkanı adayı oldu mu oldu. 'Muharrem İnce gel' Kim bu? Cumhurbaşkanı adayın ya. Sanki yoldan geçen birini çağırıyor. İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun şahsındaki değeri bu.'' dedi.
Fetullah Gülen'in iade talebine dair, İnce'nin gönderdikleri evraklarla ilgili iddiasını dile getiren Erdoğan ''85 koli ABD'ye gönderdiğimiz evraklar için 'gazete küpürü' dedi. Bir belge yok, kim söyledi, hangi Amerikalı yetkili söyledi, kim söyledi. Açıkla... Türkiye'yi karalama.'' şeklinde konuştu.
Erdoğan ''Obama döneminde bunları gönderdik. Bunların içinde iddianameler ve yazılı medyanın bazı görselleri de var. Sen neyi ne ile ıspat edeceksin, böyle bir şey yok. Bunlara en güzel cevabı 24 Haziran'da milletim verecek.'' dedi.
İNCE'NİN EĞİTİM VAATLERİNE DAİR
İnce'nin vaatleri kendisine sorulan Erdoğan ''Eğitim ücretsiz olacak dedi. Eğitim ücretli mi? Kalktı. Kitaplarını masalarının üzerine koyuyor muyuz, ücretsiz olarak alıyorlar mı alıyorlar, burs veriyor muyuz veriyoruz. Neler olmuş eğitim sisteminde bunu bilmiyor. AK Parti neler yapmış, ne kadar burs veriyor araştır.'' şeklinde konuştu.
Erdoğan ''Şunları bir incele. Kalkmış bedava olacak diyorsun şuan zaten bedava. 'Bu kadar öğretmen alacağız'. Bir araştır AK Parti iktidarında kaç tane öğretmen alınmış. 25 veya 30 bin öğretmen alımı söz konusu. İhtiyaç oluştukça bu öğretmeni alacaksın.'' dedi.
Erdoğan ''Şu anda neredeyse üniversiteye giremeyen öğrenci kalmıyor. 75 üniversite son açılanlar ile 200'ün üzerinde üniversite var.'' ifadelerini kullandı.
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