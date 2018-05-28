Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak canlı yayınında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in sorularını yanıtlıyor.

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Erdoğan ''Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayat da siyaset de cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın'' şeklinde konuştu.

''Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle birşeyi olmadı. Bağlum'daki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor'' dedi.

KABİNE VE PARLAMENTO DENGESİ

Kendisine Beyanneme ve bakanların durumu sorulan Erdoğan ''Bu biraz da arkadaşlarımızn kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.'' yanıtını verdi.

''Parlamentodan kabineye alınacak olan arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor.'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Burdaki sayı bu bakımdan çok öenmli.'' ifadelerini kullandı.

''300'ÜN ÜZERİNDE BİR SAYI LAZIM''

Erdoğan ''AK Parti'yi de Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım. Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok artık sadece karaname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmatiği içinde yasal düzenlemyi çok daha seri yapalım. 300'ün üzerinde bir rakamı yakalaması lazım.'' dedi.

Erdoğan ''Kabinede yer alacak isimlere dair soru üzerine ''İsimler şu anda açıklanamaz. Mümkün de değil. Biz dersimizi iyi çalıştık. Kaç kişiden oluşan bir kabine olacak bunun üzerinde çalışıyoruz. Kabinenin dışında bakanların dışında neler olacak; Yardımcı bakanlar olacak. Yeni sistemde ofis sistemini de oluşturacağız.'' dedi.

1 VEYA 2 BAŞKAN YARDIMCISI

Görünmeyen ama cumhurbaşkanı ile ilintili olan birimler olacağını ifade eden Erdoğan, ''Bunların detaylarını son düze çıktığımız anda, bunların hepsini açıklamaya başlayacağız. Başkan yardımcısı sayısı 2 olabilir, daha fazla olabilir. Hedef bir veya iki'' bilgisini paylaştı.

Bakanlık sayısına dair ''Bu noktada kesinlikle bir defa 20'nin altında olacağı malum. Bunlar hem devletin işlerini ciddi manada ağırlaştırıyor.'' değerlendirmesinde bulunan Erdoğan '' Bunların yanında bakan yardımcıları ve ofisler olacak. Cumhurbaşkanı istediği anda bunalara delege edeceği iş ile onları çok daha aktif hale getirecek.'' şeklinde konuştu.

YENİ SİSTEM OY ORANI AÇISIDAN ZORLAYICI OLDU MU?

Geçmiş seçim sonuçlarına dair soru üzerine ''İstediklerimizi büyük oranda bulduk. Bulduk ki 2002'de 363 milletvekili çıkardık. 2007'de 341 miletvekili çıkardık. 2017'de 327 milletvekili çıkardık. Sürekli bir artış var.'' diyen Erdoğan'a yeni sistemin bu açıdan işlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı da soruldu.

''Biz buralara çok daha önce gelebilirdik'' diyen Erdoğan, kendilerine bu sistemde oy almanın zorluğuna değinenler olduğunu belirtti.

Erdoğan ''Bunu diyenler oldu, olmadı değil. Derdimiz başka. 16 yılda buraya geldik. Ayaklarımızda, bileklerimizde prangalar vardı. Biz buralara çok daha önce gelebilirdik. Maalesef bürokratik oligarşi kaynaklı gecikmeli oldu. Bunu yüzde 50+1 olarak ortaya koyalım. İtalya yüzde 40 ile başkanlığı getiren bir sistem geliştirdi ama hükümet kuramadı hala kuramıyor. Yüzde 50+1'i aldı. Parlamentodada çoğunluk olursa o ülkenin yönetimi çok başka olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

BÜROKRATİK OLİGARŞİ VE FETÖ

Erdoğan ''Bürokratik oligarşinin dünyada köşeye sıkıştırmadığı ülke yok. Dünyada en kıdemli liderlerden biri benim. Bu süreç içerisinde tanıdıklarımın hepsi bürokratik olirgaşiden yakınmışlardır. Bizde de sadece yargı olayı değil yürütme de de bu sıkıntılar yaşandı. Yargıda o kadar yaşandıki geldi yürütmeyi de aldı.

FETÖ'nün yargı mensupları nerede neden bu ülkeyi terk edip gittiler. Gittikleri ülkede Türkiye'yi onlara şikayet ediyorlar. Bürokratik olirgaşi böyle bir şey. Bunlarda vatanseverlik söz konusu değil. Bunlar hain, ihanet içersindeler. Yoksa burada kalırlardı. Yargı, hepsi çalışmalarını sürdürüyor.''

DEVLET HASTANELERİ

Erdoğan ''Eskiden devlet hastaneleri vardı, devletin kurumlarının hastaneleri, vardı. Bir çok hastaneler vardı. Bunun dışında bakıyorsun vakıfların da hastaneleri vardı. Biz bunları birleştireceğiz dedik. Kabul etmiyoruz dediler. Tek çatı. Bu tek çatı altında vatandaşım istediği hastaneye girecek.'' şeklinde konuştu.

Erdoğan ''Hastanelerin kendi eczaneleri vardı. Kendi parası ile alıyordu. Ey CHP bunlar sizin döneminizden kalma. Hastam istediği eczaneden gidip ilacını alacak, yoksa eczacı 3-5 dakika oturun diyecek ve alıp getirecek.'' dedi.

AMBULANS HELİKOPTERLERİ

Erdoğan ''Bazı yasak ilaçlar vardı, bedelini vatandaş kendi öderdi onları da yavaş yavaş kaldırdık. Belki şuan bir ya da iki ilaç vardır. Onları da koy bir yere. Kızaklar ile çekilmek sureti ile kış mevsiminde hastaneye götürülen hastalar vardı. Ambulans helikopterleri, uçakları getirdik. Bütün müdahaleleri yapar hale geldik. Sağlıkta bu devrimi gerçekleştirdik. 5 tane açılmış şehit hastanemiz var.'' dedi.

SEÇİLME YAŞI

Erdoğan ''Biz siyasi, partimizi kurduğumuzda Türkiye'de seçilme yaşı 30 seçme yaşı 18'di. Seçilme yaşını 18'e indiren kim biz. 30'dan 18'e indirdik. Bu gence güvenme işidir biz güvendik. 18 yaşa mademki seçme yaşını veriyoruz neden seçilmeyi 18'e indirmiyoruz. Onu da yapalım dedik.

MARMARAY

Biz denizin altından yüzen raylı Marmaray'ı yaptık. Yüzmilyonlar Marmaray'dan geçiyor, Avrasya Tüneli'ni yaptık. İnce diyor ki bunları neden yapalım bunlara ihityaç yok, bütçede para yok. Sayın İnce kaynakların çeşitlendirilmesi diye ekonomide bir şey vardır. Bu sistemi de özel olarak da anlatırım. Bunu Türkiye'ye getirip uygulayan da biziz. Bunlar milli bütçe ile yapılabilir olsaydı bizden öncekiler de yapardı. Bunlar bu işi bilmez bunlar çırak bile değil.Biz ustalık dönemini yaşıyoruz. Şimdi de büyük ustalığa geçtik.'' dedi.

YASSIADA: DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI

Kendisine Yassıada'da yapılan çalışma sorulan Erdoğan, ''Demokrasi ve Özgürlükler Adası olacak, gerçekten çocukluğum ile özellikle Adnan Menderes'in idama gidişi esnasındaki resmi unutmam mümkün değil. Yassıada'nın üzerinine çok şeyler yazıldı. Üsteki resimler eski Yassıada, bu animasyondaki şu an ortaya koyduğumuz Yassıada. Bu idamın olduğu dönemdeki binalar, hal bu. Bizim bunu getirmekte olduğumuz hal bu . Hızla devam ediyor. Devam ediyor kısa sürede bunlar bitiyor. Fazla sürmeyeceğini tahmin ediyorum. 2019'un başlarında bunu bitiririz. '' yanıtını verdi.

AVRUPA ÜLKELERİNİN MİTİNG YASAĞI

Erdoğan ''Şu an itibari ile gerçekten Avrupa bazı ülkeler dışında bir akıl tutunması geçiriyor. Hele hele Almanya başka şeyler konuşuyorlar. Darbe yapıldı ne oldu ne elde ettiniz. Nasıl bir kontak içinde olduğunuzu biliyoruz. Bunu size söyleyince de rahatsız olutyorsunuz. Seçim yakalşıyor, bahaneler uydrumaya başladılar. Sizden PKK 3 ay önceden izin mi alıyor.'' dedi. Ben bunun kalıcı olacağına ihtimal vermiyorum. Bu karşılıklı olarak saygı sevgi olursda biz de gösteririz ama olmazda biz de gereği ne olursa onu yaparız. Dışişleri Baknımız Almanya'ya gidecke bu konuları da görüşecekler. Biz sizinle NATO'da beraberiz, birlikte bir küresel gücüz. 5 milyona yakın insanım var sizde.'' dedi.

Zaten seçime az vakit kaldığını ifade eden Erdoğan, ''Bosna Hersek'te 15 milyona yakın insanın katıldığı toplantıda Almanyası da vardı hepsi oradaydı, mesajlar gideceği yere gitti.'' dedi. Erdoğan ''Dünyada barışı temin edeceksek teröristlere zemin hazırlamakla bu olmaz, barış sevdalıları ile el ele vererek bu mücadeleyi verebiliriz'' dedi.

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