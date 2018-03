1970’li yıllarda kitap sayısının az olması, öğrencilerin kitap takas etmesi, kitabın bugünlere gelmesini sağladı. Sahafları gezerek eski eserleri toplayan bir avukatın olan kitap, onun vefatının ardından miras yoluyla çocuklarına kaldı. Avukatın kızı, babasının yaklaşık 500 kitabını satın alması için bir başka kitap meraklısı, Eminönü’ndeki Yavaşca Şahin Paşa Camisi’nde imam olarak görev yapan Muzaffer Can’a teklif götürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ADI YAZILI

Gazete Habertürk'teki habere göre, Can, ayırt etmeden kitapların tamamını aldı. İslami kaynak eserlerle yakından ilgilenen Can, İstanbul ve Almanya’daki yaşamından sonra memleketine dönerken kitaplarının bir bölümünü yanında götürdü, bir bölüm de İstanbul’daki kütüphanede kaldı. Muzaffer Can, geçen günlerde kütüphanesini tasnif ederken, ders kitapları arasında bulunan 1969 Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitaplığı basımı İstanbul İmam Hatip Okulu Meslek Dersleri Öğretmeni Mehmet Sofuoğlu’nun hazırladığı “Tefsir Dersleri/Altıncı sınıf” adlı kitabın iç kısmında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının yazılı olduğunu gördü. Can, ilk sayfasında “6-B 423 / Tayyib Erdoğan” yazısı bulunan, içinde de Erdoğan’ın el yazısıyla Arapça ve Türkçe notların yer aldığı kitabın. araştırmaları sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1973’te mezun olduğu İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde kullandığı tefsir kitabı olduğunu tespit etti.

