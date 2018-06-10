Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında organize edilen sahur programına katıldı.

İHA'nın aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gün içerisindeki programlarının sonunda Sütlüce'deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar AK Parti genel başkan yardımcıları, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak ile milletvekili adayları, mahalle başkanları ve partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen programda, Erdoğan'ın seçim çalışmaları hakkında bilgi aldığı ve seçim değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER