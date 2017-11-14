Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Başbakanı Şeyh Cabir el-Mübarek el-Hamad es-Sabah'ı kabul etti. Beyan Sarayı Devlet Konukevi'nde basına kapalı gercekleşen kabul, yarım saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sabah saatlerinde, Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ganim'i de kabul etti. Beyan Sarayı Devlet Konukevi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 01.30'da Kuveyt'e geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na gelişinde, Kuveyt Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Al Khaled Al Sabah, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan ez-Zevavi, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Büyükelçilik personeli tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da Kuveyt'e geldi.



Kuveyt Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirmesi beklenen ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu bildirmişti.

Kuveyt Bakanlar Kurulundan Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mübarek es-Sabah, Beyan Saray'ında yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut şartlarda gerçekleştireceği ziyaretin ortak konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatı oluşturacağından dolayı büyük önem arz ettiğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt'e yaptığı ziyaret nedeniyle ülkenin sembolü olan Kuveyt Kuleleri'ne Türk bayrağı yansıtıldı.

Başkent Kuveyt'in deniz sahilinde yer alan Arap Körfezi Meydanı'ndaki kuleler, Türk bayrağının yansıtılması dolayısıyla kırmızı beyaz renklere büründü.

