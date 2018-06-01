Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NTV ve Star TV ortak yayınında Nazlı Çelik Öztarhan'ın sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan ''Siyasete gençlikten itibaren başladım. Partimizi kurduktan itibaren durmaksızın çalıştık. Kamuoyu araştırmalarına baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Birinci turda biteceği çok açık görünüyor” dedi.

Konya ve Aksary mitingleri yapacağını aktaran Erdoğan, en büyük anket sonucunun meydanlar olduğunu söyledi. Güçlü bir Meclis vurgusu yapan Erdoğan, güçlü Meclis'in Cumhurbaşkanının şu anki hükümet sisteminden çok daha hızlı karar alması sonucunu doğuracağını belirtti .

Erdoğan, ''İttifak sadakatini bundan sonraki süreçte sürdürmek önemli bu sadakate değer veriyorum, koruyacağımıza inanıyorum'' dedi.

Güven ile istikrar vurgusu yapan Erdoğan, cumhurbaşkanı seçileceği ancak yeterli çoğunluk alamayacağı yorumu sorulunca ''Milletime güveniyorum. Kongrelerde hem salonda hem salon dışında adeta miting gibi'' cevabını verdi. Kongrelerin arkasından nabzı yokladım şu anda halkımın milletimin bize olan alakası kongrelerde de bambaşkaydı. Şimdi kampanyaya başladık. 6. ilimizi yaptık Maşallah, meydanların dili yalan söylemez'' cevabını verdi.

Oy oranı çıtasının artmış olması konusu sorulunca Erdoğan ''Ben inanıyorum ki bu 50+1 konusu bundan sonraki süreçlerde Türkiyede birçok siyasi partiyi de bu seçimlerden sonra bir kenara koyacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ''Ülkemin geleceği için bir güçlü Meclis ve hükümet istiyorsak bizi özellikle Cumhurbaşkanlığında zayıf bırakmamanız gerekir, Cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yoksadece kararname çıkarma yetkisi var. Kanun yetkisi parlamentoda'' dedi.

Seçim ekonomisi ile vaatler yapıldığı yorumu sorulunca Erdoğan hesap yapmadan vaad etmediklerini söyledi.

Erdoğan, eğitim, sağlık, adalet, emniyet sütunları üzerinde enerji, dış politika ve savunmanın önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan İnce'nin otomobilin beyni ile ilgileniyorum sözüne ''CHP zihniyeti Nuri Demirağlar'ın uçak fabrikasını gazoz fabrikasına çeviren zihniyettir. Önce nasıl Demirağların önünün kesildiğini bilmeleri lazım'' dedi. Erdoğan yerli otomobil projesinde Mehmet Gürcan Karakaş ile yola çıkılacağını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın ne yapacağısorusuna Erdoğan ''Bunların hepsini 24 Haziran'dan sonra nasıl bir Meclis oluşacağını görmemiz lazım'' yanıtını verdi.

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