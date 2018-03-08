Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ile görüştü.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in haberine göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı ilahiyatçı ve din adamlarının kadınlara yönelik sözlerinden duyduğu rahatsızlık gündemdeydi. Bu noktada toplumun doğru bilgilendirilmesi ve insanların birbirlerine düşman olacağı zeminin oluşmaması için yapılacaklar konuşuldu.

Bozdağ'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajda da bu konuya yer verildi. Bozdağ, " Dinimiz, medeniyetimiz, kültürümüz ve milletimizin, kadına ve kadının hukukuna verdiği bu kıymeti, eylem ve söylemleriyle tahrife yeltenen bazı zavallıların varlığı ve saçmalıkları asla değiştirmez ve değiştiremez." dedi.

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