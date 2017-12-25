Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sevakin Adası' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sudan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "'Sevakin Adasını bize belli bir süre tahsis etseniz de biz bu adayı aslına uygun olarak yeniden inşa ve ihya etsek.' Ömer El-Beşir kardeşim 'tamam' dedi." ifadelerini kullanarak şöyle konuştu:

"Burayı inşa ve ihya ne demek biliyor musunuz? Burayı yerle bir edenlere şu cevabı vermiş olacağız. Siz geldiğiniz buraları yerle bir ettiniz. Sizin o buraları yerle bir etmeniz, bizim sakalımızı traş etmeye benzer. Unutmayın ki biz burayı öyle bir inşa ve ihya edeceğiz ki kesilen sakal çok daha gür biter, siz bunu göreceksiniz."

ÜLKELER ARASINDA TARIMDA İŞ BİRLİĞİ ÜST SEVİYEYE TAŞINACAKTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Türk-Sudan İş Konseyi mekanizması da konseyin ilk toplantısının en ksıa zamanda, toplanmasıyla hayata geçirilmesi gerekiyor. Burada sizi samimiyetle davet eden, size her türlü kolaylığı göstermeye hazır, bir başkan ve halk var. Burada iş yapmanızı sizlerden özel olarak rica ediyorum. Bugün yaptığımız temaslarda, Sudanlı dostlarımızla iş adamlarımızın iş birliğiyle ilgili konuları görüşme fırsatımız oldu.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ''Nisan 2014 tarihinde imzalanan Türkiye-Sudan tarımsal iş birliği çerçevesinde, ülkeler arasında tarımda iş birliği üst seviyeye taşınacaktır. Yatırımcılarımızdan beklentimiz bu güzel ülkenin kalkınma ve refahına katkı sağlamaktır. Bu duygularla bir kez daha gerçekleştirdiğimiz iş forumunun hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.'' dedi.

Erdoğan

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