Türkiye Tabipleri Birliği'nin (TTB) TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak, ocak ayında yayınladığı bildiri, kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Söz konusu bildiri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında TTB Merkez Konseyi üyesi 11 isim gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından, dün itibarıyla serbest bırakılmışlardı.

TTB'nin bildirisine ilişkin siyasetteki tartışma da devam ediyor. Bu tartışma bugün liderlerin grup toplantılarındaki konuşmalarına da yansıdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: 'TÜRK' İFADESİNİN SÜRATLE ÇIKARILMASI LAZIM

AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben onu açıkladım. Onun başındaki 'Türk' ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı, onun oradan süratle çıkartılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bunların milli, yerli, bu ülkenin yaptığı vatanı koruma ile ilgili mücadelede yanımızda olma durumları yok, tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var. Bunları tamamen kaldırıp, sadece Türk Tabipler Birliği değil, tabipler her grup kendi oluşumunu yapar, faaliyetini gösterir. Aynı şekilde hukukçular. Ondan sonra oraya gelip çöreklenme diye bir şey olmaz. Bu konuda karar Bakanlar Kuruluna aittir, Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar" ifadelerini kullandı.

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU'NDAN '1980 DARBESİ' ÖRNEĞİ

Hafta sonu gerçekleşen CHP 36. Olağan Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Kemal Kılıçdaroğlu da, kurultayın ardından bugün ilk kez grup toplantısında konuştu. TTB tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, "TTB Merkez Konseyi üyeleri serbest bırakıldı. Bir bildiri hazırlamışlardır, "Savaş bir halk sağlığı sorunu" demişler. Sabaha karşı baskınlar düzenlendi vs. 12 Eylül döneminden bir olayı aktarmak isterim. Darbe döneminde 517 idam kararı verildi, bunun 50'si infaz edildi. TTB Merkez Konseyi toplandı, idama karşı bildiri yayınladı, "doğru değil" diye. Hemen arkasından 1985'te savcı soruşturma açtı, üyeler gözaltına alındılar ve davalar açıldı. Nuret Fişek, "Biz harpte bir düşman askerinin yaşaması için de uğraşırız" diyor. Sıkı yönetim mahkemelerinde bunların tamamı beraat etti. Tarih kimi haklı çıkardı. TTB'yi. İdam kalsın dediler, rahmetli Ecevit geldi, kaldırdı. İdam olsaydı, Ergenekon, Balyoz döneminde pek çok paşa, öğrenci asılmıştı." diye konuştu.

BAHÇELİ: DERHAL YASAL DÜZENLEME YAPILMALI YA DA KAPISINA KİLİT ASILMALIDIR

TTB tartışması MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Meclis'teki grup toplantısında konuşan Bahçeli şunları söyledi:

CHP, PYD'yi temize çıkarma, aklama arayışındadır. Zulme karşı tarafsız kalmak bile namussuzluktur. Ateş açan rezillere en ufak tepki göstermemişlerdir. Teröristler cezalandırılıyor, halk sağlığı sorununa işaret ediliyor. Bu ne kepazeliktir, nasıl bir satılmışlıktır. TTB Türk düşmanıdır, hekimlerin utancı, hekimliğin yüz karasıdır. Derhal çok acil şekilde, hakkında yasal düzenleme yapılmalı ya da kapısına kilit asılmalıdır.

TTB, BİLDİRİSİNDE NE DEMİŞTİ?

Türkiye Tabipleri Birliği'nin ocak ayında yayınladığı bildiride şu ifadeler yer alıyordu:

"Biz hekimler uyarıyoruz: Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır. Savaşa hayır, barış hemen şimdi."

METİN FEYZİOĞLU: TBB HER ZAMAN MİLLİ OLMUŞTUR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik açıklamalar geldi.

AA'nın aktardığına göre, Feyzioğlu, ""Türkiye Barolar Birliği'nin her söylemi, her uyarısı, her duruşu, her zaman milli olmuştur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış bilgilendirdiğini savunan Feyzioğlu, "Türkiye Barolar Birliğinin milli duruşu, Türk milletince bilinmektedir. Türkiye Baroları Birliğinin ismindeki 'Türkiye' kelimesi Türk milletinin kalbine kazınmıştır. Kimse silemez onu." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Aynı şekilde hukukçular kendi barolarını oluşturur, faaliyetini sürdürür. Ondan sonra da gelip oraya çöreklenme diye bir şey olmaz." şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine Feyzioğlu, şunları söyledi:

"Yanlış bilgilendirme. Türkiye Barolar Birliği ve barolar, Türkiyenin en demokratik şekilde seçilen yapılarıdır. Tamamen yanlış bilgilendirme. Biz başka yapılara hiç benzemeyiz. Siyasi partilere hiç benzemeyiz. O, siyasi partilerde var, bizde yok."

