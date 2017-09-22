Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'den, özel uçak "CAN" ile TSİ 03.30'da ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, New York kentindeki JFK Havaalanı'ndan Türkiye Cumhuriyeti BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberinde eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Türkiye'ye hareket etti.