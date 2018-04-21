Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından ilk kez Star ve NTV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;



(ERKEN SEÇİM ÖNCEDEN KONUŞULDU MU?) Erken seçim konusu, AK Parti olarak bizim prensiplerimiz arasında olmamıştır. Fakat tabi son cumhur ittifakını beraber gerçekleştirdiğimiz müttefikimizin bu açıklaması durumu değerlendirmemizi gerektirdi. Ve böylece buraya geldik. Yoksa önceden kesinlikle bir görüşme söz konusu değil. Kaldı ki cumhurbaşkanlığı seçimine daha 1,5 yıl var. Ama biz bunu düşünmedik. Bizim düşündüğümüz tek şey ülkemizin huzuru, refahı ne durumda? Eğer milletimiz bize devam derse devam ederiz.



SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR: Askerimizi ve Özgür Suriye Ordusu'nu tebrik ediyorum. Afrin harekatında 4 bin 254 terörist etkisiz hale getirildi.



(ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ): Kuzey Suriye'deki üsler kime karşı? ABD, terör örgütlerine bu silahları mühimmatları verebiliyor. Tehdit öncelikle stratejik ortaklardan geliyor











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