Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün Balkanlardan kökünün kazınması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Hırvat Cumhurbaşkanı Kitaroviç'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi girişinde karşıladı. Erdoğan ve konuk Cumhurbaşkanı Kitaroviç, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlarda barış ve refahın yaygınlaştırılmasında Hırvatistan ile olan işbirliğimize önem veriyoruz. Gerek ticaret hacmimizin gerekse karşılıkı yatırımların artırılmasını arzu ediyoruz. Ekonomik ve ticari işbirliğimizin ülkelerimiizn gerçek olanaklarını yansıtacak düzeye yükseltilmesi için ortak iradeye sahibiz. Hırvatistan'da özellikle turizm bankacılık, yenilenebilir enerji sektöründe başarıyla faaliyet gösteren firmalarımız var. Önümüzdeki dönemde daha çok Türk firmasının yatırım yapmasını umut ediyoruz gerekli desteği sunacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerimizin iş birliği alanlarını araştırmaları konusunu değerlendiryoruz" dedi.
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Sayın Kitaroviç ile kapsamlı, yararlı görüşmeler yaptık. 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle Avrupa Birliği üyesi olan Hırvatistan ile AB konularında işbirliği yollarını artırma üzerinde de görüş alışverişinde bulunduk. Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslaraarası konuları ele aldık. Kudüs meselesini de değerlendirdik. Hırvatistan'ın önümüzdeki süreçte Kudüs konusundaki tutumunu inanıyorum ki yapıcı bir anlayışla gözden geçirecektir. Terörle mücadele konusunu da Sayın Cumhurbaşkanı ile etraflıca ele aldık" diye konuştu.
"HIRVATİSTAN'DAN İTHALAT YAPTIK VİDA TRANSFER OLDU"
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Beşiktaş'ın transfer ettiği Hırvat oyuncu Domagoj Vida'ya da değinerek şu ifadeleri kullandı:
"2017'nin sonunda Hırvatistan'dan çok ciddi bir ithalat yaptık. Beşiktaş Hırvatistan Milli Takımının çok önemli oyuncusu olan Vida transfer oldu. Bu önemli bir ithalattı.Hayırlı olsun."
"TERÖR KONUSUNDAKİ HASSASİYETLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Bosna Hersek'teki gelişmeleri de ele aldık. Danışma Mekanizması'nın ilk zirve toplantısını yakın zamanda ele alıp değerlendireceğiz. Bölge barışı için buna çok büyük önem veriyoruz. Terör ile mücadele konusunu da ele aldık. Bu konudaki hassasiyetinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bu düşünceler ile değerli konuğum ve heyetine hoşgeldiniz diyorum."
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