Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Tezcan'ın sözleriyle ilgili yasal yollara başvurulacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " CHP'li Bülent Tezcan’ın nefret söylemi, ana muhalefet adına bir utanç vesikasıdır. Bu siyaset değil, milletin iradesine düşmanlıktır." ifadesini kullandı.



AA'nın haberine göre; Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın nefret söyleminin, ana muhalefet adına bir utanç vesikası olduğunu belirtti.



Bunun siyaset olmadığını, milletin iradesine düşmanlık olduğunu vurgulayan Kalın, bu konuda yasal yollara başvurulacağını kaydetti.





— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 30, 2017

— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 30, 2017

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

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