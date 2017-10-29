Cumhuriyet 94 yaşında! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstiklal harbimizi zaferle taçlandıran Cumhuriyetimize hayat veren ruh, hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Demokrasi Destanı olarak geçen şanlı direniş bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir" dedi.
TÖRENLER ANITKABİR ZİYARETİ İLE BAŞLADI
Türkiye Cumhuriyeti'nin 94. kuruluş yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'da düzenlenen resmi törenle başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Misakı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Erdoğan özel deftere şu sözleri bıraktı:
"Aziz Atatürk, ağır bedeller ödeyerek sahip olduğumuz son devletimiz Cumhuriyetimizin 94'üncü yıl dönümünü büyük bir heyecanla idrak ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, her satırı kahramanlıklarla, her safhası fedakarlıklarla dolu çetin bir mücadelenin eseridir. İstiklal harbimizi zaferle taçlandıran Cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz Demokrasi Destanı olarak geçen şanlı direniş bu ruh ve iradenin tüm ülke sathında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyetimizin 94'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlarken, başta zat-ı aliniz ve silah arkadaşlarınız olmak üzere tüm gazilerimizin hatıralarını saygıyla yad ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun!"
Anıtkabir'de sona eren tören, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan'ın tebrikleri kabul etmesiyle devam edecek.
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