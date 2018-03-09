Cumhuriyet Gazetesi davası öncesi gerginlik

Cumhuriyet Gazetesi yazar, muhabir ve yöneticilerine yönelik açılan dava öncesi Silivri Cezaevi önünde basın açıklaması gerginliği yaşandı.



CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Utku Çakırözer ile DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da aralarında bulunduğu grup duruşma salonunun karşısında bulunan alanda bir araya geldi. Burada barikat oluşturan jandarma, gruba "OHAL süresince Valilik kararıyla basın açıklaması yasaktır" şeklinde bildirimde bulundu. Sezgin Tanrıkulu ile jandarma komutanı kısa süre tartıştı. Jandarma komutanı söz konusu yazıyı göstererek okudu. Jandarma komutanı, tekrar basın açıklamasının yasak olduğunu söyledi ve grubun önünde güvenlik önlemi aldırdı. Kısa süren sözlü tartışmanın ardından CHP Milletvekili ve Utku Çakırözer jandarmaların önünde kısa süreli açıklama yaptı.

KANİ BEKO UZAKLAŞTIRILDI

DHA'nın haberine göre, Kani Beko mikrofonlara konuşmaya başladığı sırada jandarma tekrar açıklamanın yasak olduğunu belirtti. Kani Beko jandarma tarafından alandan uzaklaştırdı. Milletvekillerini ve grup ardından duruşmayı izlemek için salona girdi.

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