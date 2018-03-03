D vitamini eksikliğinin kilo vermeyi zorlaştırdığını belirten Diyetisten Aysun İpek, "Yoğun miktarda yağ, dokuda tutulan D vitamininin vücut tarafından kullanımı azalmaktadır" dedi.
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN NEDENLERİ
Diyetisten Aysun İpek, D vitamini eksikliği ile kilo problemleri arasındaki bağ hakkında açıklamalarda bulundu. Kışın genelde kapalı ortamlarda durulduğunu belirten İpek, "Kış mevsiminin gelmesi, havaların soğuması ile birlikte, kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirmeye başladık. Yaz dönemine oranla çok daha hareketsiz olabileceğimiz bu mevsimin aslında hareket dışında metabolizma yavaşlamasına ve kilo kaybı hızını düşürmesine bir önemli etkisi daha var. D vitamini güneş ışınları yardımıyla sentezlenir ve vücudumuzda birçok metabolik süreçte büyük öneme sahiptir. Yapılan araştırmalar tarafından da obezite ve fazla kilo ile yakından ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle D vitamini düzeylerinin tespit edilip, destek sağlanmasının önemi zayıflamak isteyen ve obezite ile mücadele eden bireyler ve sağlıklı yaşamın bir parçası olarak oldukça büyük öneme sahiptir. Peki, D vitamini eksikliğinin nedenleri nedir? Yetersiz güneş ışığı, gıda kısıtlamasına bağlı eksiklik, emilimi etkileyen hastalıklar (çölyak, chron, kistik fibrozis vb), bazı ilaçlar, karaciğer ve böbrek hastalıkları, metabolik eksiklikler (obezite)" dedi.
Fazla kilolu ve obez bireylerde D vitamini düzeyinin düşük olduğunu belirten İpek, "Obezitede karaciğer yağlanması çok sık karşılaşılan bir durum buna paralel olarak da D vitamini aktif hale gelmesi zorlaşmaktadır. Ayrıca leptin hormonu dediğimiz tokluk mekanizmasını uyaran hormonun obez bireylerde fazla olması vücutta D vitamini yapımını da olumsuz etkilemektedir. Yoğun miktarda yağ dokuda tutulan D vitamininin vücut tarafından kullanımı da azalmaktadır. Daha kapalı kıyafetlerin tercih edilmesi güneş ışınlarından faydalanmaya engel olmasıyla yine D vitamini düzeyini olumsuz etkilemektedir" diye konuştu.
"YAĞSIZ BESLENMEYİN"
D Vitamini eksikliğine karşı yapılması gerekenleri sıralayan İpek, "D vitamini düzeyinize baktırın! D vitamini düzeyinizi mutlaka öğrenin. Değerlendirme yapabilmek için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. Uygun D vitamini düzeyleri 40 ile 60 ng/ml olduğunu unutmayın. 20 ve altında D vitamini eksikliği, 21 ile 29 arasında D vitamini yetersizliği, 30 ve üzerinde D vitamini yeterli, 150 den yüksek D vitamini zehirlenmesi oluşturur. Yılda bir kez D vitamini düzeyinize baktırın. Yağsız beslenmeyin!
Yağsız beslenme D vitamini gibi yağda eriyen vitaminlerin vücutta kullanımına olumsuz etki edecektir. Fiziksel aktivitenize, yaşınıza, cinsiyetinize ve hastalık durumunuza uygun miktarda yağ tüketin. Daha çok bitkisel yağları tercih etmeniz de sizi sağlıklı beslenme kalıbından uzaklaştırmayacaktır.
Tek başına yiyecekler D vitamini eksikliğini karşılamaz! D vitamini yüzde 90-95 oranına güneşten elde edilir. Yüzde 5-10 arasında ise sardalye, somon gibi yağlı balıklarda, süt, tereyağı, yumurta sarısı bv birkaç besinde bulunur. Ancak bu besinleri beslenmenizde yüksek miktarda bulundursanız bile D vitamini düzeyleriniz normale ulaşmayabilir. Bunun için güneş ışığına ihtiyacınız olacaktır. Güneşten faydalanamıyorsanız takviye kullanın! D vitamini düzeyiniz değerlendirilip tedavi planınız çizildikten sonra yapmanız gereken bu plana sadık kalmaktır. Doktorunuzun önerdiği dozda ve şekilde D vitamini kullanmanız oldukça önemli. Aksi takdirde D vitamini düzeyim normale dönsün diyerek yüksek dozda kullandığınız ürün sağlığınıza zarar verebilir. D vitamini takviyenizi doktorunuzun önerdiği formda ve miktarda alın" şeklinde konuştu.
"D VİTAMİNİ KİLO ALDIRIR MI?"
Yağ kütlesi fazla olan kişilerde D vitamini düzeyinin düşük olduğunu belirten İpek, "Vitaminlerin kilo alımına neden olduğu bilgisinin aksine D vitamini kilo kaybınızda oldukça olumlu etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar yağ kütlesi fazla olan kişilerde D vitamini düzeylerinin düşük olduğunu gösterirken, kilo aldırdığı söyleminin bilimsel bir yanı yoktur. Zayıflama programlarında ve obezitenin beslenme tedavisinde hastaların veya danışanların kandaki düzeylerine göre kişiye özgü vitamin D takviyesi yapılması, aynı zamanda mutlaka açık havada fiziksel aktiviteyle desteklenmesi gerekmektedir" dedi.
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