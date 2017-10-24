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Son yıllarda gerek ülkemizde gerek ise dünyada "D vitamini eksikliği" çok sık karşılaşılan bir sorun haline dönüşmüş olduğunu ifade eden Ünlüsoy, D vitaminin eksik olması aşırı yorgunluklara, uyanamamaya, depresyona, bağışıklığın düşmesine, astım hastalığına, sürekli üşümeye neden olduğunu belirterek, şunları söyledi: