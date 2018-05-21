Dağ kedisi bisikletçiyi öldürdü

ABD’nin Washington Eyaleti’nde bir dağ kedisi, saldırdığı bir bisikletçiyi öldürdü, bir başkasını ise ısırarak yaraladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Seattle kenti yakınlarındaki Cascade Dağları’nda önceki gün meydana gelen saldırıda ölen ve yaralananların kimlikleri açıklanmadı.

Dağ kedisi, doğal yaşam parkı görevlileri tarafından vurularak öldürüldü.

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