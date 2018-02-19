Akaryakıt sektöründe son günlerde dağıtım şirketleri ile bayiler arasında gerilime neden olan Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) uygulaması konuşuluyor.

Bayiler, indirimin büyük bölümünü kendileri karşıladığı ve sözleşmeler “şeffaf” olmadığı gerekçesiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) başvurdu. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, bayilerin TTS ile ilgili taleplerini EPDK’ya ilettiğini söyledi. Okumuş, TTS üzerinden bayiler aracılığıyla yılda 2.5 milyon ton dolayında akaryakıtın satıldığını belirterek, toplu alımları öngören uygulama kapsamında yüzde 10- 12 aralığında indirim yapıldığını kaydetti.

‘TÜKETİCİLER ETKİLENMEZ’

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Okumuş, bu indirimin yükünün “adil” üstlenilmediği konusunda bayilerin itirazları bulunduğunu belirterek, “Dağıtım şirketi ile TTS üzerinden akaryakıt alacak şirket arasında yapılan sözleşmeler ve sözleşmede öngörülen indirim miktarı da şeffaf değil” dedi.

İndirimin oran olarak belirlenmesinin bayileri çok etkilediğini belirten Okumuş, sorunun çözülmesi halinde mevcut indirimlerin tüketici aleyhine gerilemesinin söz konusu olup olmadığı sorusunu, “Sanmıyorum, böyle bir durum söz konusu olmaz” diye cevapladı.

EN ÇOK MOTORIN SATILDI

- 2015 verilerine göre Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) ile 2 milyon 565 bin 387 ton ürün satıldı.

- Satılan motorin 2 milyon 445 bin 968 ton, kurşunsuz benzin 119 bin 419 ton oldu.

- TTS ile yapılan satışlar, bayilere yapılan benzin ve motorin türleri teslimlerinin yüzde 11.89’unu oluşturuyor.

BAYİLER NE İSTEDİ?

Okumuş, sorunun çözümü için devreye girmesini istedikleri EPDK’dan bu konuda taleplerini de şöyle sıraladı:

- Bayiler, sözleşmelerin “şeffaf” olmasını, kendilerine de açılmasını istiyor.

- Bayiler, indirimin oran yerine kuruş bazında belirlenmesini talep ediyor.

- İstemeyen bayilerin uygulama dışında bırakılmasını öneriyor.

EPDK BİLGİ TALEP ETTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uygulamaya ilişkin olarak gerek dağıtım gerekse de bayilerden bilgi istedi. EPDK kaynakları, bu konudaki talep ve şikâyetlerin değerlendirildiğini kaydetti. Kaynaklar, bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusunu, “Konu inceleniyor. ‘Bir düzenleme yapılacak ya da yapılmayacak’ demek için erken” sözleriyle yanıtladı.