Darbe sanığı yarbay: Avukatın bakışından rahatsız oluyorum

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 14'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı davaya 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, sanık eski yarbay Fatih Karakaya, duruşma sırasında söz alarak tahliye talebinde bulundu. Karakaya, konuşması sırasında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un ailesinin de aralarında bulunduğu 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilerinin avukatlığını yapan Uğur Güven ile göz göze geldi. Darbe girişimi sanığı yarbay, bakışlarından rahatsız olduğunu belirttiği Güven'i mahkeme başkanına şikayet etti. Karakaya "Başkanım, müşteki avukatının bakışlarından rahatsızım oluyorum" dedi.

"RAHATSIZ OLUYORSAN AVUKATA BAKMA"

Mahkeme Başkanı Cem Karaca ise "Ne yapsın avukat bey, size bakmasın mı? Sen de bize doğru bak. Rahatsız oluyorsan avukata bakma. Mahkeme heyetine bak. Müşteki avukatına bakmak zorunda değilsin" yanıtını verdi.

Darbe girişimi planlamasının yapıldığı Maltepe'deki 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda Kurmay Başkanı, darbenin beyin takımı "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olan tugay komutanı eski Tuğgeneral Özkan Aydoğdu'nun da yardımcısı olan Fatih Karakaya, 44 kişinin şehit edilmesinden sorumlu tutuluyor. Hakkında, 47 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Mahkeme heyeti, İstanbul'da açılan 15 Temmuz darbe davalarının iddianamelerinin bir suretinin istenmesine, sanıkların tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Duruşma, 22 - 23 Ocak'a ertelendi.

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