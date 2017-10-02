Darülaceze’de rehabilitasyon bölümünde çalışan Turgay Yıldırım, sabahları kurumda kalanlarla spor yaparak faaliyetlerine başladıklarını anlattı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Yıldırım, kurumda uzun süredir spor faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, “Onlar, hayatı bitirmediler hâlâ gençler. Spordan sonra rehabilitasyona giderek çeşitli faaliyetler sürdürüyoruz. Ben 7 yıldır burada çalışıyorum. Benden önce de bu devam ediyordu. Günün uyuşukluğunu atıyorlar, sabah dinç bir şekilde başlıyorlar. Her gün zaten eşofmanlarını giyinip, büyük bir heyecanla spor yapmaya geliyorlar sakinlerimiz. Bugün bazı sakinlerimizin hamam günü olduğu için gelemediler. Gördüğünüz bu görüntü her gün böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı. Darülaceze’de kalan 52 yaşındaki Yılmaz Kılavuzoğlu ise “Bir yıl oldu buraya yerle- şeli. Durumu iyi olan hastaların çıkıp sabah sporu yapması iyi” dedi.