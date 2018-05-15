Basketbolda EuroCup’ı kazanarak tarihi bir başarı elde eden Darüşşafaka Doğuş’un perde arkasındaki ‘gizli kahramanı’ genel menajer Mithat Demirel, karakterli oyuncularla iyi bir kimya oluşturmanın karşılığını aldıklarını söyledi. Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'ye konuşan Alman Milli Takımı’nda Dirk Nowitzki ile birlikte uzun yıllar forma giyen Berlin doğumlu Türk asıllı guard, 2015’ten bu yana GM olarak görev yaptığı Daçka’da David Blatt’le birlikte elde ettikleri başarının detaylarını Habertürk’e anlattı:
"KALİTEYİ DEĞİL, MALİYETİ DÜŞÜRDÜK"
“EuroLeague’de takım sayısının azaltılması sonrası Eurocup’a katılacağımızdan planlarda zorunlu değişikliğe gittik. Opsiyonu olan oyuncularımızı bıraktık. Daha genç, potansiyelli, başarıya aç oyuncularla iyi bir kimya oluşturarak yola devam etme kararı aldık. Bu işi ancak David Blatt gibi çok tecrübeli ve çok sakin bir coach ile yapabilirdik. Kaliteyi değil, maliyeti düşürecek hamleler yaptık.”
"SAYI, SKOR, YETENEK 2. PLANDA"
“Ben hep takım kimyasına inanırım. Sadece istatistiklere bakarak takım yapmak sağlıklı değil. Oyuncu seçerken hep önce karakterleriyle ilgili analiz yaptık. Sayı, skor yetenek... Bunları herkes görebilir. Ama uzun bir sezon için saha dışı detaylar da çok önemli. Mesela Emircan koşut da bu anlamda takıma enerji katan önrek bir oyuncu.”
"DETAY DEYİP GEÇMEMEK GEREK"
“Geçen sene Scottie Wilbekin, Wanamaker’ın yanında ihtisas yaptı. Bu yıl da liderlik görevini en iyi şekilde yerine getirdi. Wilbekin’i, Daçka’ya gelmeden önce Alba Berlin’de çalışırken almak istemiştim. O dönemdeki coach Sasha Obradovic, O’nu beğenmemişti. Scottie’yi nasıl takip ettiğimi anlatmak için şöyle söyleyeyim. kolej kariyerinde ailesine, arkadaşlarına kaç tane bilet aldığını dahi biliyorum. Bazıları önemsemese de bazı şeyleri görmek için bunlar aslında çok önemli detaylar.”
"TÜRKİYE'DE GM OLMAK ZOR"
‘Türkiye'de genel menajerlik yapmak biraz zor. işini ne kadar iyi yaparsan yap, ne kadar güzel bir proje üretirsen üret bir maç kaybedince her şey değişiyor. Bizim yaptığımız en iyi şey sakin kalmak."
"BAYERN MÜNİH MAÇI, KUPANIN HABERCİSİYDİ"
"İkinci turda Bayern Münih ile Volkswagen Arena’da oynadığımız maçın ilk yarısını farklı geride kapatmıştık. Devre arasında coach David Blatt’ın soyunmba odasında son derece sakin bir biçimde yaptığı konuşma çok etkileyiciydi. ‘Böyle maçlarda geri geldiğimiz çok oldu. Yeter ki sakin kalın ve bunu yapabileceğinize inanın’ dedi. O maçın sonunda da Stanton Kidd’in basketiyle kazandık. Bence bu maç buze kupanın yolunu açan dönüm maçımız oldu.’
"PLAY-OFF'TA HER ŞEY OLABİLİR"
“Bu sezon üst sıralarda yer alan tüm takımları yendik. Ancak altımızdaki takımlara da kaybettiğimiz oldu. eurocup maratonunda yorgunluk kaynaklı birkaç yenilgimiz var. inşallah kasığından sakat olan Scottie Wilbekin de Play-Off’ta Anadolu efes’le oynayacağımız ilk maça yetişir. Biz herkesle başabaş oynayacağımıza inanıyoruz.”
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