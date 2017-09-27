Terör örgütü DEAŞ'ın HDP mitingine yönelik saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mobese kameralarının kaydettiği ve soruşturma dosyasına giren görüntülerde, terör örgütü DEAŞ'lı bombacı Orhan Gönder'in bombaları poşet içerisinde taşıdığı, önce çöp kutusuna bir bomba koyduğu, ardından diğer bombayı da poşet içerisinde seyyar satıcı tezgahının altına bıraktığı görülüyor.

DHA'nın haberine göre; Alanda bulunan sabit ve hareketli mobese kameralarının çektiği ve soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Orhan Gönder’in miting alanına polis araması yapılmadan önce elinde bir poşetle geldiği görülüyor. Alanda fazla kimsenin olmadığı sırada Gönder önce alanı gezerek keşif yapıyor. Görüntülerde daha sonra Gönder'in elinde taşıdığı poşetten bir bombayı çıkarıp çöp poşetine koyduğu, daha sonra ise diğer bombayı poşet ile birlikte seyyar satıcı tezgahının yanına bıraktığı görülüyor. Ardından tezgahın yanında mavi kıyafetli bir kişi ile sohbet eden Gönder, polisin yanlarına doğru gelmesi ile oradan ayrılıyor.

HDP'nin Diyarbakır istasyon meydanında 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği seçim mitingine yönelik bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş 400'e yakın kişi yaralanmıştı.

YARGILAMALARI ANKARA'DA SÜRÜYOR

HDP'nin 5 Haziran 2015 günü Diyarbakır'ın İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge yönelik yapılan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin dava Ankara'da görülüyor. Sanıklar İsmail Korkmaz (35), Mustafa Kılınç (39), Orhan Gönder (20) ve Burhan Gök (37) ile firari İlhami Balı'nın (33), 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Nitelikli öldürme', 'Nitelikli öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede, tutuklu sanıklar hakkında 5'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 101'er yıldan 6 bin 318'er yıla kadar hapis cezası istedi. 25 Temmuz'da görülen duruşmada Burhan Gök, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.