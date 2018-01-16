25 yaşındaki Umar Haque, camiden tanıdığı başka kişilerin de kendisine yardım ettiğini söyledi.
Haque, doğrudan terör saldırısı planlamakla suçlanırken, Abuthaher Mamun (19), Muhammed Abid (27) ve Nadeem Patel (26) de Haque'ye yardım etmekle suçlanıyor.
Dört kişinin duruşmasının açılışında Savcı Mark Heywood, Haque'in Birleşik Krallık'ta başkalarının da yardımı ile bir veya daha fazla saldırı gerçekleştirmeyi 2016 ve 2017 yıllarında kararlaştırdığını söyledi.
Heywood, mahkemeye "Onun motivasyonu, yasaklanan DEAŞ örgütüne yön veren ve kalbinde dini, siyasi bir güdülenme olan motivasyonla aynı" dedi.
Haque'in tehlikeli bir zihniyet geliştirdiğini ve yapmayı planladığı saldırıları bu şekilde "haklı gösterebilme" yeteneğine sahip olduğunu söyleyen Heywood, "Çünkü bütün kalbiyle buna inanmaya başlamıştı. Aklındaki fikirleri Birleşik Krallık'ta şiddet içeren terör saldırıları planlamak için kullanmaya başlamıştı." dedi.
Mahkemenin de duyduğu üzere, Haquei Mamun, Abid and Patel gibi yakınlarını kendisiyle bir saldırı yapmaya teşvik etti.
Heywood daha sonra jüriye "Bay Haque, DEAŞ'ın çarpık ve aşırı ideolojisinden etkilendi. Tutuklandıktan sonra polise de söylediği gibi sadık takipçileriydi." dedi ve aynı zamanda Haque'in durumu destekleyecek ses kayıtlarının olduğunu belirtti.
Mahkeme, Haque'in hedefleri arasında Kraliçe'nin muhafızları, mahkemeler, Londra ulaşım araçları, parlamento, Big Ben, İngiliz Savunma Ligi ya da yabancı elçilikler ve radyo istasyonları ile diğer medya organlarınının olduğunu duyurdu.
Ayrıca 11 ve 14 yaş arası gençleri de kendi planlarına dahil etmeye çalıştığı belirtildi.
Doğu Londra'da yaşayan sanıkların hepsi suçlamaları reddetti.
Haque ise terörist bilgisi toplama ve terörist yayınlarının yaygınlaştırılması suçlamalarını kabul etti.
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