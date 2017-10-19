DEHB’liler için beslenme rehberi

14-20 Ekim Dünya’da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Farkındalık Haftası olarak tanımlanmış. DEHB, tıbbi literatürde dikkatini sürdürmede güçlük, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileriyle karakterize nörogelişimsel bir bozukluk olduğu şeklinde açıklanıyor. Eskiden, yerinde duramayan, yaramaz gibi nitelemelerin bir bozukluk olarak yeniden isimlenmesi belki de.

DEHB’nin ne olduğu ve neden ortaya çıktığı konusunda görüş farklılıkları mevcut. Kimilerine göre bu genetik sebeplerden ortaya çıkan bir rahatsızlık, kimilerine göre de yaşam tarzımızdan, yediğimiz yemeklerden, doğadan uzak yaşayışımızdan kaynaklanan asıl sıkıntıya çocuk bünyesinin verdiği bir tepki. Sebebi ya da bu duruma yaklaşım ne olursa olsun yadsınamayacak olan bir hakikat var ki bu da gün geçtikçe daha çok çocuğa DEHB teşhisi konuluyor ve bu çocuklar tedavi edilmeye çalışılıyorlar. DsM-IV’e göre DEHB özellikleri Bir davranış ya da tutumu psikiyatrik hastalık olarak nitelemekte rehber olarak kullanılan kaynak olan DSM-IV’ün DEHB için belirlediği kriterler şunlar:

1. Detaylara dikkat etmekte zorluk çeker veya dikkatsizce hatalar yapar.

2. Oyun aktivitelerine veya kendisine verilen görevlere dikkatini vermekte güçlük çeker

3. Onunla konuşurken dinlermiş gibi görünmez.

4. Talimatları sırası ile izlemekte güçlük çeker ve uğraştığı şeyi bitiremez.

5. Görev ve faaliyetlerini düzenlemekte güçlük çeker.

6. Fazla miktarda zihinsel çaba gerektiren görevlerden kaçınır (Okul ödevi, ev ödevi vs).

7. Katılacağı faaliyetler için gerekli şeyleri (malzemeleri) kaybeder.

8. Etrafta olan diğer şeylerden dikkati kolayca dağılır.

9. Günlük faaliyetlerde unutkandır.

10. Elleri ayakları kıpır kıpırdır veya oturduğu yerde kımıldanıp durur.

11. Sakince oturması istendiğinde, bunu sürdürmekte güçlük çeker.

12. Öyle yapmaması istendiğinde etrafta koşuşturmaya veya çevresindeki şeylere tırmanmaya devam eder.

13. Sessizce oynamakta güçlük çeker.

14. Sürekli “hareket” halinde veya “motor takılmış” gibidir.

15. Aşırı derecede konuşur.

16. Sorular daha tamamlanmadan yanıtını yapıştırır.

17. Grup faaliyetlerinde sırasını beklemekte güçlük çeker.

18. Kişilerin konuşmalarını böler veya diğer çocukların faaliyetlerine müdahale eder.

DEHB