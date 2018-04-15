Kırıkkale'de psikolojik sorunlarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen kişi, işitme engelli anne ve babasını evlerinde pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre, ailesiyle oturan 25 yaşındaki Akın K.'nın, ikisi de işitme engelli babası Feti Metin K. ve annesi Recebiye K.'ya evde bulunan pompalı tüfekle ateş ettiği öne sürüldü.

Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, anne ve babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akın K., olayda kullandığı silahla gözaltına aldı. Haber alarak eve gelen aile yakınları gözyaşı döktü.

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