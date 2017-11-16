Demet Şener ile İbrahim Kutluay çiftinin boşanma davasına yayın yasağı

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile eski manken Demet Şener Kutluay çiftinin boşanma davasında, dava ve taraflara ilişkin sosyal medya da dahil olmak üzere her türlü haber ve görsel yayınının tedbiren durdurulmasına hükmedildi.

AA'nın haberine göre, İstanbul 14. Aile Mahkemesindeki duruşmaya davacı Demet Şener Kutluay, avukatı Kezban Hatemi ile katıldı. Duruşmaya gelmeyen davalı İbrahim Kutluay'ı ise avukatı Erdal Kılbaşoğlu temsil etti.

Tarafların başvurusu üzerine verilen gizlilik kararı nedeniyle gazetecilerin alınmadığı duruşmada, daha önce alınan ara karar gereği davalı Kutluay'ın arkadaşının tanık olarak dinlenildiği öğrenildi.

Duruşmada Kutluay'ın avukatı Erdal Kılbaşoğlu'nun, gizlilik kararına rağmen basında çıkan haberlerle aile mahremiyetinin sürekli ihlal edildiğini öne sürerek, dava konusuyla ilgili sosyal medya dahil tüm haberlere basın yasağı getirilmesini talep ettiği ifade edildi.

Talebi değerlendiren mahkemenin de, gizlilik kararı verilmiş olmasına rağmen son zamanlarda basında sıklıkla dava ve dava içeriğinin yer almaya başladığına dikkati çekerek, aile mahremiyetinin korunması için Anasaya'nın 26 ve Basın Kanunu'nun 3. maddesine göre boşanma davası ve taraflarla ilgili sosyal medya dahil her türlü haber, yayın ve görsel yayınının tedbiren durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme duruşmayı karar verilmek üzere 20 Aralık'a erteledi.

Demet Şener-İbrahim Kutluay çiftinin 11 yıl önce gerçekleşen evliliklerinden iki çocukları oldu. Demet Şener Kutluay, geçen yıl ekim ayında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı.

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