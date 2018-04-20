Deniz Baysal, bu akşam ekrana gelecek olan Beyaz Show'un bu haftaki konukları arasında yer alıyor. Konuklar arasında bulunan Deniz Baysal, izleyicilerin de merak ettiği isimler arasında. Haberimizde Deniz Baysal hakkında bilgileri derledik. Peki Deniz Baysal kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

DENİZ BAYSAL KİMDİR?

Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Baysal, Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.

0 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev aldı. Üniversite eğitimini de Celal Bayar Üniversitesi'nde yapan Deniz Baysal, ilk olarak Derin Sular, Bitmeyen Şarkı ve Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde yardımcı karakter olarak rol aldı.

Aşk Ekmek Hayaller adlı dizide canlandırdığı "Karaca Yılmaz" rolü ile tanınmaya başladı. 2014 yılının yaz aylarında ekrana gelen Kaçak Gelinler dizisinde Kainat Gencer karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Deniz Baysal ayrıca Show TV'de başlayan Beyaz Yalan adlı dizide birbirine sadece yüz olarak benzeyen, karakterleri ve yaşamları tamamen farklı Alara Korel ve Melek Yılmaz adlı iki genç kızı canlandırmıştır.

Deniz Baysal, günümüzde Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Hazan Çamkıran karakterini canlandırmakta ve başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.

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