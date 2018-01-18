Samsun'da boşandığı eski eşinden ölüm tehdidi aldığını iddia ederek sosyal medya üzerinden yardım istemesiyle Türkiye gündemine giren Deniz Ceylan'ın eski eşi İlker L.'ye açtığı 'koruma tedbirinin ihlali' davasında karar verildi. Mahkeme L.'ye 7 gün hapis cezası verdi.
İHA'nın haberine göre, Samsun'da 1,5 ay evli kaldığı kocasından boşanan ama ölüm tehditleri aldığını iddia ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulunarak evden dışarı çıkamadığını ileri süren 36 yaşındaki Deniz Ceylan, Türkiye gündeminde yer almıştı. Deniz Ceylan ve boşandığı eşi İlker L. arasındaki 'koruma tedbirinin ihlali' davası 1. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Dava öncesi Samsun Adliyesi önüne gelen Deniz Ceylan ile birlikte bir grup kadın burada basın açıklaması yaptığı sırada İlker L. de gelince gerginlik yaşandı.
Mahkeme sonrasında açıklamalarda bulunan Deniz Ceylan, "Mahkeme tarafından eski eşime 7 gün hapis cezası verildi. Başlangıç için iyi bir gelişme oldu. Karar itiraza açık olsa da başka bir hakimin kararı bozmayacağını zannediyorum. Diğer mahkemelerde de kadın arkadaşlarımla beraber bu yolda yürüyeceğiz. Mahkeme öncesi adliye önünde açıklama yapmak için toplanmıştık. Kendisi saldırganlığını gösterdi. Sanırım yaptığı hatanın farkına varmıştır" dedi.
İlker L.'nin ise basın açıklaması sırasında Deniz Ceylan'ın babası ve kız kardeşi tarafından darp edildiğini beyan ederek savcılıkta şikayette bulunduğu öğrenildi. 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davada İlker L.'ye 'son 3 koruma tedbirini ihlal'den 7 gün hapis cezası verildiği öğrenildi.
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