Deniz Seki, Umre'ye gitti

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Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seki, "Kendimi iyileştirmeye, yaralarımı sarmaya gidilecek en güzel yere gidiyorum. Hepimiz adına dua edeceğim. Hakkınızı da helal edin. Benim de helal olsun. Amade Turizme de teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım" dedi. "Döndüğünüzde başka bir Deniz Seki mi göreceğiz" sorusuna ise ünlü şarkıcı, "Ben değişmeyeceğim, sadece ruhum arınacak. Dualar edeceğim. İlk kez gidiyorum çok heyacanlıyım" şeklinde cevap verdi.