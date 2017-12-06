Denizli-Antalya karayolunda ulaşıma kar ve sis engeli

Denizli- Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasındaki bölüm kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanırken, ulaşımda büyük aksamalar meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Denizli'de, gece başlayan kar yağışı kentin yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar yağışı ile oluşan buzlanma dolayısıyla, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasında trafikte aksamalar meydana geldi. Trafik ekipleri, buzlanmanın olduğu yolda araç geçişlerini kontrollü sağlarken, ağır tonajlı araçların geçişine bir süre izin verilmedi. Yolda kamyon kuyrukları oluştu.
BUZLANMA VE SİS KAZALARA NEDEN OLDU
Buzlanma ve yoğun sis nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Antalya yönü trafiğe kapatıldı, tır ve çekicilerin bölgeden geçişine izin verilmiyor. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, trafik ekipleri kar lastiği olmayan araçlara izin vermiyor. Ekipler, sürücülerin dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu.
Kazıkbeli geçidinde kar lastiği olmayan bazı araçlar yolda kalırken, karayollarında görevli ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Soğuk hava şartlarından doğacak buzlanma ve kar yağışlarına karşın tüm vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin gerekli tedbirleri almalarını, karşılaştıkları olumsuzlukları 112 acil çağrı numarası ile itfaiye teşkilatımıza bildirmelerini önem uyarırız" ifadelerine yer verildi.
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