Patlama bugün saat 20.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi 5020 sokaktaki apartın en üst katında meydana geldi. Apart dairesinde gaz sıkışması sonucu büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi, ardından da yangın çıktı.
ALAVLERİN ARASINDA KALDI, BALKONDAN ATLADI
Patlamanın yaşandığı apart dairesinde kalan 22 yaşındaki Nikail Şentürk, alevlerin arasında kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Şentürk'ü balkonda gören vatandaşlar, aşağıda battaniye açtı. Alevler arasında kalan Şentürk, apartın üçüncü katından yaklaşık 15 metre yükseklikten açılan battaniyenin üzerine atladı.
Battaniyeye rağmen Şentürk, toprak zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldi. Patlama sırasında aparta giren 30 yaşındaki Kadriye Gökmen'de bacaklarına isabet eden cam kırıkları nedeniyle yaralandı.
Balkondan aşağı kendini boşluğa bırakan ağır yaralı Nikail Şentürk ile diğer yaralı Kadriye Gökmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlamanın ardından yangın çıkan apart dairesine müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamanın şiddeti nedeniyle çevredeki evlerin de camları kırıldı.
Vatandaşlar, patlamanın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, "Balkonda alevlerin arasında bir kişi gördük. Battaniye açtık, balkondan atladı ama yaralandı. Hastaneye kaldırıldı" dedi.
PATLAMADA ÖLEN TAVŞANINA SUNİ TENEFFÜS YAPTI
Patlamanın yaşandığı apart dairesinin bir alt katında İranlı bir kadına ait kafes içindeki tavşanda itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tavşanın öldüğü belirlenirken, İranlı kadın da gözyaşı döktü.
Tavşanını kafesten çıkaran kadın, suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştı. Ancak tavşanın ölümünün ardından gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ekipleri de apart dairesinde patlamanın neden olduğunu belirlemek ilgili inceleme başlattı.
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