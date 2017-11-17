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PSİKOLOJİK HASTALIKLAR DA BULAŞICI

“Özellikle ergenler, klinik depresyon tanısında kullanılan depresif belirtileri gösteriyor. Buna "eşik altı depresyon" deniyor ve bunun klinik bir durum olmadığı gerçeği, pek çok kişinin yaşam kalitesini etkilemesine rağmen ihtiyaç duydukları desteği alamadıkları anlamına geliyor.