ABD’de geliştirilen Vagus Nerve Stimulation (VSN) adlı cihaz, depresyon tedavilerinde umut oldu. Cihaz, merkezi Houston’da bulunan Cyberonics şirketinin 10 yıl süren ve 70 milyon dolara mal olan araştırmalarının ardından deneme amacıyla kullanılmaya başlandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; yaklaşık 28 gram ağırlığındaki bu minik cihaz, boyun derisi içine yerleştiriliyor ve beyne sinyal gönderen vagus siniri çevresine küçük kablolarla bağlanıyor. 5’er dakikalık aralıklarla vagus sinirine 30 saniye eletrik akımı veriyor. İddiaya göre bu sinyaller depresyon belirtilerini düzeltebilecek şekilde beyninizin ruh hallerini belirleyen merkezlerini etkiliyor. Araştırmalar sonucu cihazı deneyen depresyon hastalarının yüzde 18’inin bu hastalıktan tamamen kurtulduğu, yüzde 35’inin depresif semptomlarının yarı yarıya azaldığı belirtildi.

Mucize cihaz, FDA’dan onay alırsa, kurumun onayladığı ilk depresyon tedavisi aleti olacak.

depresyon

abd