Destici'den "Kuzey Irak referandumu" açıklaması: Askeri müdahale seçeneği masada olmalıdır

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Gaziantep il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde bölgesel yönetimin 25 Eylül'de yapacağını ilan ettiği bağımsızlık referandumuna, BBP olarak kökten karşı olduklarını belirterek, Irak merkezi hükümetinin bugüne kadar attığı adımların ve açıklamaların da kayda değer olduğunu söyledi.
Irak anayasasında Barzani'ye böyle bir hak tanınmadığını ifade eden Destici, Barzani'nin bugün yapmaya çalıştığının "korsan referandum" olduğunun altını çizdi.
Destici, Irak anayasası ve merkezi hükümetin de bunu onaylamadığına dikkati çekerek, "Komşu ülkeler Türkiye, İran bunu kabul etmiyor. Peki buna rağmen Barzani nasıl böyle bir korsan referandum yapma fikrinde ısrarcı oluyor? Nereye güveniyor, kime güvenerek yola çıktı? Baktığımız zaman bu çok açık ve net, İsrail'e. O küçücük İsrail devletinden bahsetmiyoruz. Dünyadaki Yahudi lobilerine, siyonist güçlere güvenerek bu adımı attı. Şu anda açık ve net, bu referandumu destekleyen tek ülke var, bu da İsrail. Bu durum bizim orada kurulmaya çalışılan bir Kürt devleti değil ikinci siyonist İsrail devletidir tezimizi doğruluyor." diye konuştu.
Türkiye'de de bu referandumu destekleyen, bunu normal gören bazı "aklı evvellerin" bulunduğunu vurgulayan Destici, şöyle devam etti:
"Onların bir kısmı aklı evvel kategorisinde de değil. En son açıklama yapan Diyarbakır Milletvekili, aynen Sezgin Tanrıkulu kategorisindedir. Yani onun güvenlik güçlerimize attığı iftira ne kadar çirkinse, ne kadar kabul edilemez ve terörle mücadeleye ihanet derecesinde bir cümleyse, Galip Ensarioğlu'nunki de aynı seviyededir, kategoridedir. Bilinçli olarak söylenmiştir. Dolayısıyla da masum görülemez. Bu tür milletvekili düzeyinde yapılacak açıklamalar, Barzani'nin elini güçlendirir Türkiye'nin elini zayıflatır. Herkesin aklını başına alması lazım."
"HER TÜRLÜ SEÇENEK MASADA OLMALIDIR"
"Orada kurulmaya çalışılan masum bir Kürt devleti değildir, ikinci bir İsrail'dir, buna izin verilemez." diyen Destici, şöyle konuştu:
"Askeri müdahale de dahil her türlü seçenek masada olmalıdır ve gerektiği zaman da harekete geçilmelidir. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bu konuyla ilgili toplanacak. O güne kadar Barzani bu korsan referandum sevdasından vazgeçmemiş olursa, Türkiye'nin yapacağı açıklama bizce şu olmalıdır; sınırlarını kapatacağını, siyasi, ekonomik, kültürel bütün ilişkilerini keseceğini ve o bölgedeki gelişmelere göre, askeri müdahale de dahil her türlü seçeneği hayata geçirebileceğini çok net bir şekilde ifade etmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem ABD'ye gitmeden önce hem de orada yaptığı açıklamalar, bu beklentilerimizi karşılar niteliktedir. İnşallah MGK'da da bu çok daha netleştirilmiş hale gelecektir."
BBP Genel Başkanı Destici, Barzani'nin MGK toplantısına kadar korsan referandum sevdasından vazgeçmesini temenni ettiklerini dile getirerek, kaçınılmaz hale gelen bu çatışmanın sona erdirilmesi ve orada Türkmen varlığının korunması adına Türkiye'nin askeri müdahaleyi her an masada hazır bir şekilde tutması gerektiğini söyledi.
"BARZANİ'YE ARTIK HADDİNİ BİLDİRME ZAMANI GELMİŞTİR"
Destici, Türkmeneli bölgesinin özel bir statüsü olduğunu anımsatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Gaziantep'te yaşayanlar ne kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıysa Kerkük'te, Telafer'de yaşayan Türkler de o kadar Türkiye'nin bir ferdidir. Onun için bizim onları ayrı görmemiz mümkün değildir. Oraların asla işgal edilmesine ve birilerinin ayak oyunlarıyla Türkmenlerin oradan çıkarılmasına müsaade etmeyiz. Artık bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. Bu hadsiz, pervasız Barzani'ye artık haddini bildirme zamanı da gelmiştir. Burada Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Türklerin onaylamadığı, hiçbir şey olmaz kardeşim. Bunu bilecek, ona göre hareket edecek."
Türkiye'nin bekasını ve sınır güvenliğini tehlikeye sokacak diğer gelişmelerin de Suriye'nin kuzeyinde yaşandığını anımsatan Destici, 70-100 bin teröristin PYD, YPG ve SYD adı altında ABD tarafından DEAŞ'a karşı silahlandırıldığını ve eğitildiğini ancak bu teröristlerin silahlarının daha sonra Türkiye'ye döneceğini belirtti.
Mustafa Destici, Türkiye'nin bu konuda kaybedecek zamanı olmadığına işaret ederek, "Fırat Kalkanı Harekatı benzeri harekatlardan asla kaçınılmaması lazım. Nerede bir hain varsa, ister Irak'ın, ister Suriye'nin kuzeyinde, isterse içerde, görüldüğü yerde imha edilmezi lazım." ifadelerini kullandı.
TEOG'un kaldırılmasına da değinen Destici, Türkiye'de eğitim alanında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu ve eğitimde fırsat eşitliğine azami derecede dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.
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