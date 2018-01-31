Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçemedi

Marmara Denizi'nden Romanya'ya giden Panama bandıralı petrol platformu, teknik arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapamadı. Boğaza girişinden 5 saat sonra geri dönen 120 metre uzunluğundaki platformun Şehitler Köprüsü'nün altından geçebilmesi için kulelilerinin batırılması gerekiyor.



Habertürk Haber Merkezi'nden Sinan Bilgenoğlu ve Akıncan Abadan'ın aktardığı bilgilere göre, Norveç bandıralı GSP Antares adlı geminin çektiği Panama bandıralı petrol platformu "GSP Saturn", saat 10.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda ve 120 metre yüksekliğinde kuleleri bulunan dev petrol platformuna, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma gemileri eşlik etti. GSP Antares adlı gemi ve çektiği platform, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınına geldiğinde durdurularak kulelerinin batırma işlemine başlandı. Ancak teknik arıza nedeniyle platformun batırma işlemi gerçekleştirilemedi. Romanya'nın Köstence limanına gidecek olan dev platform, saat 16.00 sıralarında İstanbul Boğazı girişine geri döndürüldü.

Boğaza girişinden 5 saat sonra geri dönen 120 metre uzunluğundaki platformun Şehitler Köprüsü'nün altından geçebilmesi için kulelilerinin batırılması gerekiyor.

Habertürk'ün ulaştığı yetkililer, Boğazda ilerleyişi sırasında platformda teknik bir arıza meydana geldiğini, arızanın giderilmesi için platformun romorkörlerle Marmara Denizi'ne geri çekildiğini bildirdi.



GSP SATURN

Türü: Petrol arama platformu

Yapım yılı: 1988

Yapım yeri: Romanya

Hacmi: 5 bin 235 groston

Uzunluğu: 52.4 metre

Genişliği: 40 metre

Yüksekliği : 120 metre

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