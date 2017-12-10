MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, seçim ittifakı konusunda, "C ittifakı da Türkiye'de mümkün olabilir. C ittifakının aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine atfen cumhur ittifakı demektir." dedi.

MHP lideri Bahçeli, CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin görevden alınmasıyla ilgili olarak da açıklamada bulundu.

Bahçeli'nin açıklamaları:

(Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınması) "MHP'de söz konusu olmayan konulardır, bizim bu konuda bir değerlendirmemiz olmaz. MHP'de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Hizmette eksiklik olsa da tamamlanır ama hata kusura dönüştürülürse başka şeyler olur. Alnımız açıktır başardığımızda öpülmek üzere; ensemiz açıktır kabahatta tokat yemek üzere."

SEÇİM İTTİFAKI

"Önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı, CHP, HDP, İP ile birlikte götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. C ittifakı da Türkiye'de mümkün olabilir. C ittifakının aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimine atfen cumhur ittifakı demektir. Ön hazırlıklar tamamlandığı takdirde üzerinde bir inceleme yaparlar."

"İNTİFADA HAKLILIK VARDIR"

57 İslam ülkesi var. Trump'a ve İsrail'e karşı intifada bulunmalarında çok büyük yarar var. İlerde dinler arası savaşı önlemek açısından inançları doğrultusunda herkesin huzur ve barış izinde yaşayacak bir dünya için bu elzemdir. 'Trump istedi İsrail bundan yararlanıyor' gibi bir oyuna düşmemek lazım. İntifada burada haklılık vardır. Türk milleti olarak muhalefetiyle iktidarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla İsrail'deki intifadanın yanında olmamız gerekir. Milliyetçi Hareket Partisi yanlarındadır.

ABD'DEKİ DAVA

Çapraz sorgudan kurtardılar. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Sarraf Türkiye'ye getirilmeli, Türk yargısında yargılanmalıdır.