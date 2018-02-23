Parfüm sizi hasta edebilir... Bilim insanları, kokuların ve temizleme spreylerinin içindeki kimyasalların kanser, baş ağrısı gibi sorunlara yol açtığını gösteren kanıtların arttığını söyledi.

HAVA KİRLİLİĞİNE KATKISI ÇOK BÜYÜK

Daily Mail'de yer alan habere göre; çoğu kişi parfüm, tıraş sonrası losyon, oda spreyi, mumlara ek olarak farklı kokular alır. Bilim insanları ise parfüm, boya ve temizlik ürünleri de dahil olmak üzere kullanılan günlük kimyasalların, otomobillerden daha çok hava kirliliğine katkıda bulunduğunu açıkladı.

Bu kimyasalların içindeki bileşiklerin içerdiği küçük parçacıkların ciğerlere zararlı olduğunu kaydeden uzmanlar, temizlik ürünleri ile parfüm ve deodorant gibi öğelerin şehirlerdeki hava kirliliğine yüzde 50 oranında katkı sağladığını kaydetti.

Peki koku insanları nasıl etkiliyor? 2004 yılında 1.000 kişiyle yapılan ankette insanların yüzde 31'i kokulu ürünlere karşı olumsuz tepkiler bildirdi. Birkaç yıl sonra, başka bir anket de bu sonuçları doğruladı.

KOKUYA MARUZ KALAN HASTA OLUYOR

2016'da yapılan üçüncü bir anket, insanların yaklaşık yüzde 35'inin, kokuya maruz kaldıklarında solunum güçlüğü ve baş ağrıları gibi sağlık sorunları bildirdiğini buldu.

Bazıları kırmızı ve sulu göz, burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve astım atakları bildirdi.

Daha az bir kısım ise cilt problemleri, yoğunlaşamama gibi bilişsel güçlükler ve bulantı gibi sorunlar yaşadı.

Parfümden hastalanan gerçek insan sayıları, çalışmaların gösterdiğinden neredeyse daha fazla.

MİGREN ATAKLARINI ARTIRIYOR

Araştırmalar, parfüm ve kokulu ürünlerin migrenleri tetiklediğini ileri sürdü. Harvard Üniversitesi'nden bir çalışma, kokuların vakaların yüzde 60'ında baş ağrısı yaptığını tespit etti.

Kokular aynı zamanda hastaların yüzde 68'inde baş ağrılarını daha da kötüleştirdi. Ayrıca, 2014 yılında migren hastalarında kokunun öneminden yola çıkılarak, hastalar üzerinde yapılan bir çalışmada, hastaların yüzde 76'sı tetikleyici olarak 'parfüm' adını verdi. Sigara dumanı ve hoş kokulu temizlik ürünleri de parfümü takip etti.

KOKU ASTIM HASTALARINI ETKİLİYOR

Astım hastaları özellikle kokulara duyarlıdır. Bir araştırma raporunda şunlar kaydedildi: "Birçok hasta bazı kokuların astımını kötüleştirdiğinden şikayet eder. Parfüm ve kolonya en sık rastlanan suçlulardan ikisi."

KANSERE NEDEN OLABİLİR

Bazı kokular östrojeni taklit eden fitalatlar gibi bileşenleri içerir. Peki, bunların kullanılması kansere neden olabilir mi? Prostat ve meme kanserleri dahil olmak üzere bazı kanserlere yol açabileceği savunuluyor. Araştırmalar aynı zamanda östrojen ve testis kanseri arasında da bağlantı olduğunu gösterdi. Ancak parfüm ve kanser arasında doğrudan bir bağlantı yok. Parfüm hormonları bozan kimyasalların yalnızca bir kaynağı olarak görülüyor ve hormonal bozuklukların neden arttığını tam olarak ortaya koyacak araştırmalar henüz yeterli değil. Ancak bilim insanları bu durumdan dolayı endişeli.

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