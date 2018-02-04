Amaç diplomasi değil de dikkat dağıtmaksa, bilelim! Ama belki de diplomasinin yeni taktiği budur. Öyleyse onu da bilelim. Mesela Heather Nauert... Bazen iki dudağının arasından dünyada olay çıkaracak sözler dökülüyor, ama ekseriyetle erkek pek çok kişinin gözü, küt kesilmiş altın rengi saçlarına, mavi gözlerine veya bacaklarına dikiliyor. Sözünü ettiğimiz ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü... Ve farklı ülkelerde benzer örnekler de artıyor. HT Pazar'dan Sema Ereren'in haberi...

Erkek egemen diplomasi dünyasında artık cazibeli kadın rüzgârları esiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan ABD Başkanı Donald Trump’a, dünya liderleri takımlarındaki cazibeli kadınları sanki bir güzellik yarışmasında gibi yarıştırıyor. Soru şu: Seksapel bir silah olarak mı kullanılıyor yoksa durum bir tesadüften mi ibaret?





Belki yanıt ikisi de değildir. İdari, siyasi erkek egemen ortamlarda kadınlar en çok kriz anlarında dümene geçme fırsatı elde ediyor. Seattle Üniversitesi’nden Therese Huston sebebini şöyle açıklıyor: Kadınlar özellikle kriz dönemlerindeki karar süreçlerinde daha işbirlikçi. Önemli kararlarda çevresindekilerin fikrini almaya, karar sürecindekilere destek olmaya meyilli. Üstelik kadınlar stres anında daha kolay karar verebiliyor, önemli detayları gözden kaçırmıyor. ABD’nin Southern California Üniversitesi’den Mara Mather da kadınların daha akıllıca karar alabildiğini söylüyor. Erkeklerse çoğu zaman gerekenden fazla risk alıyor ama gerçekten lazım olduğunda yeterince cesur değiller.

KABİNEDEKİ GÖZDELER

Siyaset ve iş dünyasında kadınlar üzerine hep tartışıp durduk. Mesela 2015’te HT Pazar’da “Dünyayı yöneten 3 kadın” yazısını hatırlayanlar olacak. Kaçıranlar için hatırlatalım. Yazıda Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Janet Yellen ve IMF Başkanı Christine Lagarde’ı “Dünyanın seyrine yön veren kadınlar” olarak mercek altına almıştık. Bu defa durum farklı. Ne Merkel, ne Yellen, ne de Lagarde gibi kadınlığını arka plana atan, hatta zamanla erkekleşen sert mizaçlı kadınlar değil mevzumuz; dişilikleriyle ön plana çıkan, güçlü liderlerin yanında çalışan pek alımlı kadınlar...





Heather Nauert

Malum, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kabinesinin yarısı kadın. Üstelik bu kadınlar savunma bakanlığı gibi en önemli pozisyonlarda boy gösteriyor.

Gelelim ABD’ye... Açıklamaları dünyada dikkatle izlenen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, eski bir TV programcısı. Sarı saçları ve düzgün bacaklarına odaklanan yüzlerce Youtube videosu dolaşımda. Ama bu konuda sağlam rakipleri var. Konu güzel kadın olunca Rusya’nın sahayı kolay terk edeceğini sanmak Rusya Devlet Başkanı Putin’i hafife almak olur. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Bilgi ve Basın Dairesi Direktörü, Sözcüsü Mariya Zaharova belki henüz Nauert kadar popüler değil ama siyaset dünyasının en alımlı yüzlerinden... Dahası da var... Derin dekolteleriyle İtalya’yı birbirine katan, ülkenin “En genç ve seksi bakanı” olarak anılan Maria Elena Boschi; 50 yaşında olduğuna asla inanmayacağınız İngiliz siyasetçi Esther McVey; bir bağış kampanyasına destek olmak için yemek randevusunu açık artırmaya çıkaran, çıplak fotoğrafları basına yansıyan 25 yaşındaki Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anastasia Deeva...





Mariya Zaharova

Bitmedi! “Barbie” lakaplı 39 yaşındaki Yunan politikacı Eva Kaili; bir araştırma sonucunda dünyanın en güzel siyasetçisi seçilen Perulu Luciana León ve Kosovalı diplomat Vlora Çitaku ve Estonyalı politikacı Anne Sulling örneklerden bazıları.

ÇARPICI ARAŞTIRMALAR

Peki neden güzel kadınlardan oluşan bu ekipler, liderlerin dikkat çeken stratejisi haline geldi? Güzel kadının etki gücü üzerine yapılan sayısız araştırma var. Avustralyalı bilim insanlarına göre bir kadın güzel ve fitse daha sağlıklıdır, dolayısıyla daha iyi düşünebilir ve doğru kararlar alabilir. Dahası disiplinli ve iradelidirler. Onlara “Hayır” demek kolay değildir. Adeta hipnoz etkisi yaratabilirler. İkna yetenekleri güçlüdür. New Mexico Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada da güzel kadınların çevrelerinde daha akıllı olabilecekleri inanışının hâkim olduğu belirtiliyor. Gözlerin üzerlerinde olduğu için ilgiye alışkınlar ve kendilerine güvenleri fazla. Bu güven sayesinde de iletişim yetenekleri daha gelişmiş olabiliyor, daima girişken davranabiliyorlar. Finlandiya’da yapılan bir başka araştırmaya göreyse alımlı kişilerin politikada hızlı yol kat etme şansı daha yüksek. Harvard Üniversitesi de bu görüşü destekler nitelikte bir araştırma yapmış. Üniversite, güzel olanların karşısındaki kişi tarafından daha sempatik görülebileceğini, çevresi tarafından daha çabuk sevilebileceğini öne sürüyor. Son olarak Massachusetts Institute Of Technology’nin yaptığı çalışmada, alımlı kadınların erkekler üzerinde uyuşturucu etkisi yaptığı öne sürülüyor. Erkekler güzel kadınları gördüğünde, beyinlerinin “ödüllendirme merkezi”ndeki kimyasal reaksiyonlarda artış gözlenmiş. Yemek yedikten sonra da beyinde benzer bir durum oluşuyormuş.

Maria Elena Boschi

USLANMAZ TRUMP

Sözü, güzel kadınlara olan düşkünlüğü epey konuşulan Trump ile bitirelim... ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ı görevden alarak yerine eski Victoria’s Secret modeli olan Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle’yi getireceği iddia edilmiş, Guilfoyle ise vakit kaybetmeden ülkesine hizmet vermekten ve kabineye girmekten mutluluk duyacağını, zaten açık, samimi ve hakiki ilişkilerden çok hoşlandığını söylemişti. ABD halkının tepkisinden midir bilinmez, Guilfoyle gözünü diktiği koltuğa oturamadı ve iddialar asılsız kaldı. Bu arada Trump’ın yaşantısını anlattığı kitabıyla sansasyon yaratan Michael Wolff, 45. ABD Başkanı’nın Beyaz Saray’da güzelliğiyle dikkat çeken isim, 29 yaşındaki iletişim direktörü Hope Hicks ile yasak aşk yaşadığını ileri sürmüştü. Belki bu güzellerle ilgili dedikodular bile oyunun bir parçasıdır...





Anastasia Deeva



