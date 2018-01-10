Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Bey'in babası ve Kayı boyu lideri Ertuğrul Bey'in yaşamını ve devlet yönetimini konu edinen Diriliş Ertuğrul dizisi, ekrana gelen 101. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. İşte Diriliş Ertuğrul 102. yeni bölüm fragmanı ve detaylar.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 102. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Hülya Darcan, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez ve Cemal Hünal gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul, bu akşam ekrana gelen 101. bölümüyle nefes kesti.

Dizinin yayınlanan son bölümü sonrasında, bir sonraki hafta ekrana gelecek olan 102. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler de yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. İnternet üzerinde "Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı" ve "Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapan izleyicilerin yeni bölüm fragmanı için bekleyiş sona erdi.

İşte Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı;

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Ertuğrul Bey'in "Hiçbir tuzağın, hiçbir kahpeliğin bizi fetih yolundan döndüremeyeceğini görecekler. Şehitlerimizin her bir damla kanı, bu toprakları perçinlememize vesile olacaktır. Düşmanlarımız tuzak kurarak bizi durdurmak ister lakin coşkun bir sel gibi onların üzerine akacağız." sözleri büyük merak uyandırdı. Ares'in de "Türk ovalarının gözündeki itibarını yerle bir ettim." demesi ve Bahadır Bey'in de "Bana itaat et ki ikinizin yaşamasına da izin vereyim." sözleri de izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 101. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Diriliş Ertuğrul'un 101. bölümünde;

Ertuğrul Bey, Samsa ve diğer Alpleri affetti. Ertuğrul Bey, yaptığı konuşmada "Er kişinin, vazifesinden özge bir şeyi yoktur. Vazifesine dört elle sarılmazsa, kendini de obasını da müşkül duruma düşürür. İstedim ki bunu idrak edesiniz, ve anlayasınız. Her şerde bir hayır vardır. Bu şer de, gafil uyuyan gözlerin açılmasına vesile olur inşallah. İmdi Bamsi size pusatlarınızı versin. Düğün, bayram ve cenk günleri, birliğin ve dirliğin pekiştiği günlerdir. Karacahisar Kalesi'ne cenk hazırlığı içerisindeyiz. Cezanızı çektiğinize kanaat getirip sizleri affettim." dedi ve Alpleri affetti.

Öte yandan Ertuğrul Bey'in "Kutlu Türk beyler, bu gazayla yalnızca Karacahisar'ın fetih yolunu açmış olmayacağız. Nikeya'nın ve dahi Konstantiniyye'nin fetih yolunu da açmış olacağız. Eğer oraları fethetmek bize nasip olmasa dahi inanırım ki neslimizden bir kahraman gelip, inanmış ordusuyla Konstantiniyye'nin surlarına dayanıp şanlı İslam sancağını o surlara dikecektir. Gayemiz, Allah'ın adaletini yeryüzüne hakim kılmaktır. Karacahisar, Nikeya, Konstantiniyye bize dar gelir. Hedefimiz Kızıl Elma'dır. Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar olan tüm cihandır. Gaza bizim, gayret bizim, zafer Allah'ındır." diyerek Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin müjdesini verdiği sahne de dikkatleri çekti.

Bamsi, Ares'in kalesine gitti. Ares, Bamsi'yi görünce "Ertuğrul Bey, elçi olarak seni mi gönderdi? Bir zamanlar sulh edip el sıkıştığı tekfura karşı bu ne güvensizlik?" diye sordu. Bamsi ise "Senin fitnelerini fesatlarını bilir beyimiz." diye cevap verdi. Ares ise, "Bu kalede misafirim olduğunu unutma Bamsi Alp" dedi ve buna karşılık olarak Bamsi de "Tekfur Ares, gayrı bu kalede siz misafirsiniz. Kaleyi teslim etmezseniz kaçacak yeriniz olmayacaktır." dedi.

Ares de "Ben de Ertuğrul'u savaş geleneklerini bilen bir komutan zannederdim." diyerek yanıtladı. Bamsi ise, "Kahpe pusularda sulhu çiğneyen sen değil miydin Ares? Beyimin kaleyi senden istemesi, masum ahaliden kimse ölmesin diyedir." dedi. Ares ise "Eğer beyin bu savaştan vazgeçmezse, iki taraf da çok can kaybedecek." dedi ve Bamsi de "Ares, gayrı senin şerrin ayyuka çıkmıştır. Ne edersen et boştur. Akacak kandan da verilecek candan da pervamız yoktur elhamdülillah. Şimdi sen kan dökülmesin istersen, ahalinin canına şu kadarcık kıymet verirsen, kaleyi koşulsuz teslim edersin. Ertuğrul Beyimizin tek şartı budur." dedi ve Ares'ten kaleyi istedi.

Dizinin son sahnelerine doğru, Bahadır Bey, Ares'le anlaştı. Ares'in adamı Titan, kalenin surlarını yıkmak için mancınıkların inşa edildiği bölgeye saldırdı. Titan'ın saldırısıyla birlikte mancınıkların yapıldığı bölgede bulunan tüm Alpler öldürüldü. Yapılan bu saldırıda Samsa da Titan tarafından öldürüldü.

Mancınıkların inşa edildiği bölgeye gelen Ertuğrul Bey, Samsa'nın öldürüldüğünü gördü. Samsa'nın ve Alplerinin ölümü üzerine "Ey düşmandan daha zalim ihanet, sana bu toprakları dar edeceğim." dedi. Ertuğrul Bey'in bu sözü, izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı

Diriliş Ertuğrul 102. bölüm fragmanı

Diriliş yeni bölüm fragmanı

Diriliş 101. bölüm özeti

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER