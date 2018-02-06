Diriliş Ertuğrul yarın akşam TRT 1 ekranlarında 105. yeni bölüm ile gelecek. Diziseverler şimdiden Diriliş Ertuğrul'un 105. yeni bölümüne kilitlendi. Yayına giren fragmana bakılırsa yeni bölümde de heyecan devam edecek.

TRT 1 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenilen ‘Diriliş Ertuğrul’ dizisi, heyecan dolu yeni bölümüyle 7 Şubat 2018 Çarşamba akşamı saat 20.00’da İzleyicileri yine ekran başına kilitleyecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ertuğrul fetihten sonra kale içinde yeni nizam dahilinde gerekli düzenlemeler yapıyor. Kendisine emanet olan Marya’yı ise Artuk’la evlendirmek isteyecek ve iki tarafın da rızasını alarak Marya ve Artuk’u evlendirecek. Hayme Ana bu nikah sırasında fenalaşarak yere yığılıyor ve Ertuğrul’un kolları arasında helallik dileyerek gözlerini yumuyor. Peki Hayme Ana ölecek mi?

Diğer yandan Bilecik Tekfuru, Ertuğrul’a bir komutanını göndermiş ve Ares karşılığında kendisinden Karacahisar Kalesi’ni geri istemişti. Ares ve Titan’ın izini bulan Atsız ise Ertuğrul’a gördüklerini haber etmeye giderken şehit edilmişti. Ertuğrul’un teklifi reddetmesinden sonra Bilecik Tekfuru ne yapacak? Her yerde tedbir aldıran Ertuğrul hamle yapacak mı? Ares ve Titan’ın Hanlı Pazar’da kuracağı tuzağı önceden sezebilecek mi?

Ares’in başına neler gelecek? Ertuğrul, Ares’i her şeyi itiraf etmesi için Konya’ya götürebilecek mi? Olanlar karşısında Emir Saadeddin ne yapacak?

Diriliş ‘Ertuğrul’ yeni bölümüyle 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’da TRT1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

İŞTE FRAGMAN İÇİN GELEN YORUMLAR

- Köpek bence suçu Ertuğrul'a atacak Sultan ölmeyince ama Sultan inanmayacak çünkü Ertuğrul'a ne kadar güvendiğini biliyoruz

- Spoiler vereyim , Alaaddin ziyafette zehirlenerek ölüyor.

- Sultan ölmicek tarihte Köpek zehirleyerek öldürüyor

- Yalnız senariste Göre Alaaddin belki oyle oldurur belki zehirlenerek senariste bağlı

- Eğer Alaaddin böyle ölürse filmi daha izlemem sizde izlemeyin tarihi hatalar mevcut yaşanmış olayı böyle değiştirmesi çok büyük yanlış Osman beyin hakkını yediler

- Saadettin tahta geçmek için değil Sultan hain olduğunu öğrenmesin diye

- Bence Sultan'a zehirli ok isabet edecek

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA HAYME ANA ÖLÜYOR MU?

Hayme Hâtun veya Hayma Ana, Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin nenesi, Ertuğrul Bey'in annesi, yörük kadınıdır.

Hayme Ana, içtiği bir zehir nedeniyle ölümle pençeleşmeye başladı. Yaşanan bu gelişme üzerine izleyiciler "Hayme Ana ölecek mi?" diye merakla yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Öte yandan Hayme Ana'nın Ertuğrul Bey'e "Bu cihanda çok zorluklar gördüm oğul. Baban Süleyman Şah'ım sayesinde, senin sayende göğsüm çok kabardı. En nihayet bu kaleyi fethettiğini de gördüm. Son bir muradım kaldıysa o da oğullarımı bir arada görmektir." sözlerini söylediği sahnee de büyük dikkat çekti.

DİZİ HAKKINDA BİLGİLER

Diriliş: Ertuğrul, TRT 1'de yayınlanan bir Türk televizyon dizisi. Yapımcılığını Tekden Film'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı, yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı, başrollerini Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Kaan Taşaner, Didem Balçın, ve Hülya Darcan'ın paylaştıkları dizinin ilk bölümü 10 Aralık 2014 tarihinde yayınlandı. İlk bölümün yayınlanmasının ardından yayınlandığı günün AB grubu reyting sıralamasında 1. sırada yer aldı. Ayrıca dizi 2015 yılının en iyi dizisi ödülünü aldı. Ardından 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 2016 Yılının En İyi Dizisi ödülünü kazandı. Ödül verilirken sunucudan kaynaklandığı düşünülen olumsuz olaylar yaşanmıştır.

Dizinin ilk sezon hikâyesi 13. yüzyılda Kayı Boyu'nun Tapınak Şövalyeleri'ne karşı olan mücadelelerini konu almaktadır. Dizinin ikinci sezon hikâyesi ise 13. yüzyılın ortalarında yine Kayı Boyu'nun bu sefer Moğollar’a karşı olan mücadelelerini konu almaktadır. Üçüncü sezonda ise 13. yüzyılın ortalarında Söğüt 'e yerleşen Kayı Boyu Ertuğrul Bey önderliğinde Bizans İmparatorluğu ve Çavdaroğulları Obasına karşı mücadele edecektir. Dizi için 6 ay kadar hazırlık yapılmıştır. Oyuncuların tamamına at binicilik dersleri verilirken, erkek oyunculara da kılıç kullanma dersleri verildi.

İlk bölüm yayın tarihi: 10 Aralık 2014

Programın yaratıcısı: Mehmet Bozdağ

Kanal: TRT 1

Sezon sayısı: 4

Dil: Türkçe

Türler: Tarih, Macera

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